Calor e inestabilidad para el comienzo de la semana en la ciudad y la región

La semana comienza con condiciones meteorológicas cambiantes en Bahía Blanca y la región. Después de una jornada que tendrá temperaturas cercanas a los 30 grados, se espera un cambio significativo en el tiempo, con la llegada de lluvias y tormentas durante la tarde-noche de este lunes.

Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien explicó que la rotación del viento hacia el sector sur y sudoeste marcará el inicio de un período de inestabilidad, que se extenderá hasta las primeras horas del martes.

"Comenzamos esta nueva semana con características cambiantes. Hoy vamos a tener nubosidad en aumento y condiciones de inestabilidad que, a medida que avance la jornada, se van a ir potenciando en toda la región", señaló.

Durante la mañana de este lunes, el cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado, mientras que la temperatura irá en ascenso. En las primeras horas de la tarde continuará la nubosidad variable y la máxima se ubicará entre los 29 y 30 grados. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el final del día.

"A medida que el viento rote al sector sur o sudoeste, vamos a tener un cambio de condiciones bastante significativo. A partir de la tarde-noche habrá un ambiente inestable, con posibilidad de algunas lluvias y tormentas que involucrarán a Bahía y la región", detalló De Benedictis.

El especialista aclaró que los fenómenos se concentrarán principalmente entre la tarde-noche del lunes y la madrugada del martes, cuando comenzará a observarse una mejoría progresiva.

Para el martes se espera un descenso moderado de la temperatura, con una máxima cercana a los 26 grados. No obstante, uno de los aspectos más destacados será el incremento en la intensidad del viento.

Según explicó el meteorólogo, mientras que este lunes las velocidades oscilarán entre los 15 y 25 kilómetros por hora, durante el martes podrían alcanzar los 30 o 35 kilómetros por hora, con algunas ráfagas superiores.

"Atentos con eso porque se va a sentir bastante el viento, que será del sector sur o sudoeste durante prácticamente todo el día", advirtió.

La circulación de aire desde el sur también favorecerá el desplazamiento de la nubosidad y el retiro de las condiciones de inestabilidad.

De esta manera, las precipitaciones podrían mantenerse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del martes, pero luego el tiempo comenzará a mejorar, con una disminución progresiva de la nubosidad.

En cuanto al resto de la semana, De Benedictis adelantó que se espera un escenario más estable, sin cambios meteorológicos significativos como los previstos para las próximas horas.

Finalmente, el especialista aclaró que el pronóstico también comprende a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde se espera una evolución similar: aumento de la inestabilidad entre el lunes y la madrugada del martes, seguido de una mejoría durante la segunda mitad de esa jornada y condiciones más estables para el resto de la semana.