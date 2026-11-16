Escándalo tras la hazaña de Huracán: ocho detenidos, una policía herida y destrozos en los vestuarios

La histórica victoria de Huracán por 5 a 1 ante Ferro de General Pico, que le permitió remontar una desventaja de tres goles y clasificarse a la final del Torneo Regional Federal Amateur que deberá jugar ante Racing de Olavarría, terminó empañada por graves incidentes que dejaron ocho personas detenidas, una policía herida y destrozos en los vestuarios del estadio Bruno Lentini.

El escándalo comenzó después del quinto tanto del conjunto whitense, cuando Joaquín Sequeira, jugador de Ferro, salió corriendo hacia la posición del asistente Nº2, Mauro Cejas, para reclamarle por la jugada. La situación se descontroló con el ingreso de futbolistas suplentes al campo de juego.

Los integrantes del equipo pampeano comenzaron a perseguir a la terna arbitral. El juez principal, Lautaro Paletta, y el asistente Mauro Echarren consiguieron escapar hacia la zona de vestuarios, mientras que Cejas fue rodeado contra el alambrado ubicado sobre calle Del Solier.

El asistente recibió empujones y manotazos. Finalmente, logró escapar de la agresión con intervención policial y fue acompañado hasta los camarines.

Durante los incidentes, una oficial de policía sufrió un corte en el cuero cabelludo y debió recibir asistencia médica de una ambulancia.

La violencia continuó en el sector de vestuarios, donde futbolistas de Ferro provocaron importantes destrozos. Según la información recabada, rompieron sillas, butacas, una camilla, un espejo y las duchas de las instalaciones.

El parte policial confirmó el arresto de siete jugadores y un colaborador de Ferro de General Pico, acusados de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños e infracción al artículo 10 de la Ley 11.929.

En las actuaciones intervinieron la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Además, los integrantes de la terna arbitral comunicaron a los dirigentes de Huracán su intención de presentar una denuncia penal por las agresiones sufridas.

El episodio ocurrió en un estadio sin espectadores, debido a que el encuentro se disputó a puertas cerradas.

El fuerte reclamo de Ferro contra el arbitraje

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ferro de General Pico expresó su malestar por las decisiones arbitrales que, según su interpretación, perjudicaron al equipo durante el encuentro.

En la publicación, la institución señaló que sufrió un penal en contra durante los primeros minutos, una expulsión a los 23 minutos del primer tiempo y cuestionó la validez de dos goles de Huracán por presuntas posiciones adelantadas.

El club también destacó la actuación de Joaquín Sequeira, a quien consideró la figura de su equipo, y recordó que Axel Mussarella convirtió el único tanto del conjunto pampeano.

Estas objeciones forman parte de la postura expresada por Ferro y no constituyen una confirmación de errores arbitrales.