Dejó el auto estacionado dos horas y le robaron plata, una guitarra y medicamentos

Un hombre de 54 años denunció que delincuentes le robaron $1.300.000 en efectivo, una guitarra criolla y otros objetos personales del interior de su automóvil, que había dejado estacionado en la vía pública durante la madrugada de este sábado.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en Paraná 945, donde Sergio Demasi dejó estacionado su Volkswagen Gol gris plata alrededor de las 2.30.

Cuando regresó al lugar, aproximadamente a las 4.30, advirtió que desconocidos habían forzado la puerta del conductor para ingresar al vehículo.

Al revisar el habitáculo, constató el faltante de un morral que contenía $1.300.000, una guitarra criolla con su afinador, un termo, medicamentos y otros elementos personales.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda, que inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

La causa fue caratulada como robo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.