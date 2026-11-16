El Café Miravalles homenajeará a "Lito" Fruet con una noche de historia, recuerdos y tango

El histórico Café Miravalles será escenario este sábado 21 de noviembre de una nueva edición del ciclo cultural “Un vermut con la historia”, que en esta oportunidad estará dedicada a homenajear a Atilio “Lito” Fruet, una de las grandes figuras del básquetbol bahiense y principal impulsor del Museo del Deporte.

La actividad comenzará a las 19:30 en el tradicional establecimiento ubicado en Avenida Cerri 777, frente a la Estación Sud, con entrada libre y gratuita.

El encuentro tendrá un significado especial, ya que se celebrarán los 15 años de la creación del Museo del Deporte, institución que Fruet impulsó y acompañó hasta el final de su vida, con el objetivo de preservar la memoria de los deportistas y las grandes hazañas de la ciudad.

La jornada será encabezada por el escritor José Valle, integrante de la Academia Nacional del Tango y director del ciclo cultural “Bahía Blanca No Olvida”, quien conversará con Claudio Velázquez e invitados especiales.

Durante la charla se compartirán fotografías de acontecimientos históricos y anécdotas vinculadas con la trayectoria de Fruet y su compromiso con el deporte local.

Uno de los momentos más emotivos será el descubrimiento de una plaqueta en memoria de “Lito” Fruet, como reconocimiento a su legado y su aporte a la preservación de la historia deportiva bahiense.

La propuesta también tendrá un espacio dedicado a la música. El cierre estará a cargo de Gaby, conocida artísticamente como “La voz sensual del tango”, quien ofrecerá un espectáculo con clásicos del cancionero popular argentino.

El escenario elegido también tiene una fuerte carga simbólica. Con más de un siglo de historia, el Café Miravalles es uno de los establecimientos tradicionales de Bahía Blanca, reconocido como punto de encuentro de ferroviarios, artistas, deportistas y vecinos.

Por sus mesas pasaron personalidades como Luis Sandrini, Nicolino Locche, José Marrone, Tito Lusiardo y Antonio Maida. La tradición oral también vincula al establecimiento con una visita de Carlos Gardel.

Desde la organización señalaron que el objetivo del ciclo es promover la cultura del encuentro, recuperar historias de la ciudad y mantener vivo el recuerdo de quienes contribuyeron a construir su identidad.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere el pago de entrada.