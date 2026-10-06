Buscan a un hombre que salió de Mayor Buratovich rumbo a Bahía y perdió contacto con su familia

La Policía inició un protocolo de búsqueda para dar con Miguel Ángel Guayquipan, de 48 años, quien fue visto por última vez el pasado 30 de septiembre cuando salió de Mayor Buratovich.

La denuncia fue radicada durante la madrugada de este martes por su hermana, Sonia Beatriz Guayquipan, quien manifestó que desde hace varios días la familia desconoce su paradero.

Según indicó, el hombre salió alrededor de las 7 del 30 de septiembre desde su domicilio del barrio Autoconstrucciones, en Mayor Buratovich, con destino a Bahía Blanca.

Antes de continuar viaje hacia Santiago del Estero tenía previsto realizar una parada en la vivienda de unos amigos, ubicada en Chaco al 500 de nuestra ciudad. Desde entonces, sus familiares perdieron todo tipo de contacto con él.

Guayquipan mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello corto y negro. No posee tatuajes ni piercings.

Al momento de ser visto por última vez vestía un buzo blanco de hilo y un pantalón de jean celeste. Además, se informó que no tendría consigo su DNI.

La familia autorizó la difusión de su imagen y se puso en marcha el protocolo de búsqueda de paradero, con intervención de la UFIJ Nº20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación deberán comunicarse de inmediato con la Policía o acercarse a la dependencia policial más cercana.