Buzones antinarco: inician más de 60 nuevas investigaciones por denuncias anónimas de vecinos

Más de 60 investigaciones se iniciarán en Bahía Blanca a partir de información aportada de manera anónima por vecinos a través de los buzones antinarco, una herramienta que funciona desde 2018 y permite denunciar posibles puntos de comercialización de drogas sin necesidad de revelar la identidad del denunciante.

Los datos fueron recogidos durante la apertura de los dispositivos realizada en las últimas horas y serán analizados por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ especializada en estupefacientes.

La jornada contó con la presencia del periodista y autor de la iniciativa, Germán Sasso; el fiscal Del Cero; y Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, junto con representantes del Municipio y autoridades vinculadas a la seguridad y la Justicia.

Según pudo saber La Brújula 24, algunas de las situaciones denunciadas podrían estar relacionadas con operaciones de narcotráfico de mayor escala, por lo que el funcionario judicial evaluará la posibilidad de remitir esos casos a la Justicia Federal.

Las nuevas presentaciones vuelven a poner de manifiesto la importancia de la información que aportan los propios vecinos para detectar posibles actividades delictivas en sus barrios.

En muchos casos, quienes conocen movimientos sospechosos vinculados con la venta de drogas evitan realizar denuncias formales por temor a represalias o desconfianza hacia las instituciones. Precisamente, los buzones buscan superar esa dificultad con un mecanismo sencillo, anónimo y seguro.

Una iniciativa que lleva ocho años funcionando

El sistema nació a partir de una propuesta impulsada por Germán Sasso, periodista y director de La Brújula 24, que fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en 2018.

La ordenanza permitió instalar buzones en delegaciones municipales, centros de salud y otras dependencias públicas, donde cualquier persona puede depositar información de presuntos puntos de comercialización de estupefacientes.

Para realizar una presentación, los vecinos pueden escribir en un papel el nombre de la persona presuntamente involucrada, dirección o referencias del lugar y una breve descripción de los movimientos observados.

Los dispositivos cuentan con mecanismos de seguridad y su contenido es retirado periódicamente para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

A pesar de la expansión de las herramientas digitales, el sistema tradicional de denuncias en papel continúa funcionando como una alternativa para quienes prefieren no utilizar canales electrónicos.

Denuncias que terminaron en allanamientos y detenciones

A lo largo de estos ocho años, la información recibida a través de los buzones permitió impulsar numerosas investigaciones judiciales, algunas de las cuales derivaron en allanamientos, detenciones y condenas por comercialización de estupefacientes.

Uno de los antecedentes más recientes se conoció en junio de 2025, cuando la Municipalidad informó sobre la detención de dos personas por tenencia de drogas con fines de comercialización, después de investigaciones originadas en denuncias anónimas.

En aquella oportunidad se habían recogido 40 presentaciones, que fueron remitidas a la Fiscalía para su análisis.

La continuidad del programa atravesó distintas administraciones municipales y, durante la actual gestión, se mantuvo la participación de funcionarios comunales y representantes judiciales en las aperturas periódicas.

Ahora, con más de 60 nuevos aportes que serán investigados, el mecanismo vuelve a demostrar su utilidad como fuente de información para combatir la comercialización de drogas.

De todos modos, las denuncias anónimas constituyen un punto de partida y requieren tareas de investigación para determinar si efectivamente existe una actividad delictiva. Los resultados dependerán de las pruebas que puedan reunir los investigadores y de las medidas que disponga la Justicia en cada caso.