"Las bombas de humo que arrojaron desde afuera pudieron incendiar el césped sintético"

Los graves incidentes registrados durante el fin de semana en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White siguen generando repercusiones. El presidente de Huracán, Hugo Carlino, advirtió sobre el riesgo de incendio que representaron las latas de humo arrojadas desde el exterior de la cancha durante el partido ante Libertad.

En diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, el dirigente respondió a quienes consideraron que el episodio había sido solamente una provocación hacia los hinchas del Globo.

"Arrojaron desde afuera una lata de humo. El humo es... prende fuego el sintético. No se puede ni fumar dentro de la cancha del sintético", remarcó Carlino. Al ser consultado sobre si existió un riesgo concreto de incendio, respondió: "Sí, sí, obviamente que sí".

Hugo Carlino, presidente de Huracán. Foto: prensa Huracán

El presidente de Huracán también señaló que las consecuencias podrían haber sido más graves si alguno de los elementos arrojados hubiera impactado contra un futbolista.

El episodio ocurrió el sábado, cuando dos personas que circulaban en motocicleta lanzaron desde afuera del estadio dos latas de humo hacia el campo de juego, durante la semifinal de la Liga del Sur ante Libertad.

La situación desató una violenta reacción de simpatizantes del conjunto whitense, que saltaron los paredones, dañaron un portón y salieron en busca de los responsables. Durante los disturbios fueron destrozados varios vehículos, entre ellos automóviles pertenecientes a dirigentes de Libertad.

"No se justifica de ninguno de los dos lados", afirmó Carlino, quien cuestionó tanto el lanzamiento de los dispositivos como la posterior reacción de los hinchas.

Por su parte, Walter Bertotto, titular regional de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), explicó que las latas de humo funcionan mediante un proceso de combustión interna y reconoció el peligro de arrojarlas sobre una superficie sintética.

Sin embargo, aclaró que, según la información recabada, el césped no llegó a incendiarse ni sufrió quemaduras en los sectores donde cayeron los elementos.

Bertotto también confirmó que, como consecuencia de los hechos del sábado, APREVIDE resolvió preventivamente que el encuentro del domingo entre Huracán y Ferro de General Pico se disputara a puertas cerradas.

Pese a esa decisión, el partido terminó con otro escándalo. Tras la victoria del Globo por 5 a 1, que le permitió remontar la serie y clasificarse a la final del Torneo Regional Federal Amateur, integrantes del plantel visitante agredieron a la terna arbitral y provocaron importantes destrozos en los vestuarios.

"Salieron directamente a pegar y a maltratar a la terna arbitral", aseguró Bertotto, quien explicó que el personal policial debió intervenir para proteger a los jueces y retirar a los involucrados del campo de juego.

Walter Bertotto, titular del Aprevide.

Durante los incidentes, una oficial de policía recibió un golpe en el cuero cabelludo, mientras que los árbitros sufrieron lesiones que motivaron la correspondiente denuncia penal.

El funcionario confirmó que siete jugadores y un integrante del cuerpo técnico de Ferro fueron trasladados a la Comisaría Tercera cuando se disponían a regresar a General Pico. Allí se iniciaron las actuaciones judiciales, con intervención de la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional N.º 4.

Además, anticipó que los involucrados podrían recibir sanciones deportivas y restricciones para ingresar a los estadios. En ese sentido, explicó que las actuaciones serán elevadas a los organismos nacionales correspondientes, mientras que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal deberá analizar las posibles medidas contra los jugadores y el club.

Carlino también lamentó los daños ocasionados en las instalaciones de Huracán. Confirmó que encontraron butacas, camillas y espejos rotos, entre otros elementos, y señaló que la dirigencia deberá trabajar para reparar los destrozos.

Por último, el presidente del Globo defendió la legitimidad de la histórica clasificación conseguida ante Ferro, luego de perder 3 a 0 en General Pico y ganar 5 a 1 como local.

"Los partidos se ganan jugando", respondió frente a los cuestionamientos arbitrales y las versiones que pusieron en duda el resultado.

De esta manera, Huracán cerró un fin de semana marcado por dos episodios de violencia completamente diferentes, que dejaron personas heridas, importantes daños materiales y una investigación judicial en marcha.