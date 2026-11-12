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Entraron a robar a una escuela de Punta Alta, tomaron vino y se llevaron el dinero para las fotos de fin de año
El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N° 4, donde sustrajeron más de $150.000. En el interior encontraron una botella de vino vacía, una colchoneta y un buzo. Las clases estuvieron suspendidas durante las primeras horas de la mañana.
Un insólito robo se registró en la Escuela Primaria N° 4 de Punta Alta, donde al menos un delincuente ingresó durante la noche, sustrajo dinero destinado a las fotos de fin de año de los alumnos y dejó una botella de vino vacía dentro del establecimiento.
El episodio ocurrió en el edificio educativo ubicado en la esquina de Roca y Quintana. Según informó el portal El Rosalenio, las autoridades escolares descubrieron el faltante de más de $150.000 que estaban guardados en una caja para los gastos de las fotos de los estudiantes.
Además del dinero sustraído, encontraron una escena llamativa en una de las dependencias: una botella de vino vacía junto a una colchoneta extendida sobre el piso y un buzo, elementos que ahora forman parte de la investigación.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el o los responsables habrían ingresado por una puerta que comunica con el patio de la escuela, lindante con el barrio Gerike. El hecho habría ocurrido durante las horas nocturnas previas a este jueves, aunque todavía resta establecer con precisión cuándo se produjo el ingreso.
Como consecuencia del episodio, las actividades escolares debieron suspenderse durante las primeras horas de la jornada, hasta que pudieron retomarse después de las 10 de la mañana.
Personal de la Policía Comunal, con la colaboración de efectivos de Policía Científica, trabajó en el establecimiento para recolectar pruebas e intentar identificar a los responsables. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el robo.
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