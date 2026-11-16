Caso Cristian Lucero: arranca el juicio por el crimen de Vista Alegre

A un año de la muerte de Cristian Matías Lucero, el hombre de 42 años que fue atropellado por un auto después de una discusión en el barrio Vista Alegre, este miércoles comenzará el juicio por jurados contra Franco Andrés Lembo, acusado de homicidio.

El debate se desarrollará entre el 18 y el 20 de noviembre en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34, y estará a cargo del juez Eduardo d'Empaire, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

En las horas previas al inicio del proceso, varios familiares y allegados a Lucero realizarán una nueva movilización para reclamar justicia. La convocatoria está prevista para este lunes, a las 19.30, en la primera cuadra de Alsina.

La familia espera que el acusado reciba una condena severa y mantiene su rechazo a la posibilidad de resolver el caso mediante un juicio abreviado.

Una discusión que terminó en tragedia

El episodio ocurrió el 18 de noviembre de 2025, poco después de las 23, en la intersección de Goleta La Luisa y Enrique Julio, en Vista Alegre.

De acuerdo con la investigación de la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, Lucero habría mantenido una discusión con Lembo en las inmediaciones de un comercio del sector.

Según la acusación, Lembo subió a su Renault Logan, realizó una maniobra marcha atrás y detuvo el vehículo a una distancia de entre 6 y 10 metros de donde se encontraba Lucero.

Posteriormente, habría acelerado de manera brusca y dirigido el auto contra la víctima, provocándole graves lesiones en la cabeza que terminaron causándole la muerte.

El conductor se retiró del lugar, pero fue localizado poco después por personal policial en Adrián Veres al 2000, gracias a la intervención del Centro Único de Monitoreo.

Tal como informó La Brújula 24 en aquel momento, Lucero fue asistido por personal sanitario, aunque falleció durante su traslado al hospital.

Tras su detención, Lembo fue sometido a un test de drogas que arrojó resultado positivo para cocaína.

El reclamo de la familia

Los familiares de Lucero protagonizaron distintas manifestaciones durante los últimos meses para exigir que el caso llegara a juicio.

En septiembre, durante una protesta frente a la sede de Fiscalía, su hermana Alejandra cuestionó la posibilidad de que el acusado recibiera una pena de 8 años de prisión mediante un procedimiento abreviado. "La vida de una persona no vale ocho años", expresó entonces en declaraciones a La Brújula 24.

En aquella oportunidad, la familia sostuvo que las circunstancias del episodio demostraban que no se había tratado de un accidente de tránsito, sino de una acción intencional.

Por su parte, Gabriela Lembo, madre del acusado, también habló con La Brújula 24 y rechazó esa interpretación. "Mi hijo realmente no tuvo intención de producir este fallecimiento", sostuvo durante una entrevista en el programa Bahía Hoy.

La mujer también había manifestado su intención de que el caso se resolviera mediante un juicio.

Un jurado popular definirá la responsabilidad del acusado

Lembo llegará al debate imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La acusación estará a cargo del fiscal Jorge Viego, mientras que la defensa será ejercida por Maximiliano De Mira. La familia de Lucero participa como particular damnificado, representada por el abogado Valentín Fernández.

El jurado popular deberá evaluar las pruebas y los testimonios presentados durante las audiencias para determinar si el acusado es penalmente responsable de la muerte.

En caso de un veredicto de culpabilidad, corresponderá al juez establecer la pena.

El inicio del juicio coincidirá con el primer aniversario del fallecimiento de Lucero, quien trabajaba en el área de mantenimiento del Hospital Municipal y cuya muerte provocó una profunda conmoción entre sus familiares y vecinos.

La movilización de este lunes será una nueva expresión del reclamo que la familia sostiene desde hace un año, esta vez a pocas horas de que comience el proceso judicial que podría definir la responsabilidad de Lembo por lo ocurrido aquella noche en Vista Alegre.