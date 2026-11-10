Ahora el "sospechoso" por la muerte del productor rural en Dorrego es un carnero

La investigación por la muerte de Carlos Narciso Castiñeira, el productor rural de 81 años encontrado sin vida en un establecimiento de Coronel Dorrego, dio un giro en las últimas horas. Aunque inicialmente se sospechaba que había sido atacado por un toro, ahora la principal hipótesis apunta a que el responsable de la embestida fue un carnero.

El hecho ocurrió en un campo ubicado a la altura del kilómetro 621 de la Ruta Nacional 3. Tal como informó La Brújula 24, la víctima había sido encontrada junto a su camioneta, luego de que su familia perdiera contacto con él desde el domingo.

En un primer momento los investigadores incluso contemplaron la posibilidad de que se trate de un crimen, debido a las lesiones que presentaba el cuerpo, especialmente un golpe visible en la zona izquierda de la cabeza.

Sin embargo, las averiguaciones posteriores y los testimonios recogidos en el lugar orientaron la investigación hacia un carnero de pelaje blanco y negro que se encontraba junto al cuerpo cuando llegaron los familiares y los efectivos policiales.

Un dato que cobró especial relevancia fue el comportamiento del animal, que se mostró agresivo e intentó embestir a las personas que se acercaron, entre ellas los policías y un trabajador de un campo vecino.

El carnero es el macho adulto de la oveja y puede desarrollar conductas agresivas, especialmente cuando defiende su territorio o durante la época reproductiva. Sus embestidas con la cabeza pueden provocar lesiones graves.

La autopsia practicada al cuerpo de Castiñeira determinó que falleció como consecuencia de un hemoneumotórax, es decir, una acumulación de sangre y aire en el espacio que rodea los pulmones, y un traumatismo de tórax. Estas lesiones resultan compatibles con el ataque de un animal, aunque la identificación del carnero como responsable surge de las nuevas averiguaciones y declaraciones.

La causa continúa bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, a cargo de Leopoldo Vega, y mantiene la carátula de averiguación de causales de muerte. Por el momento, la principal hipótesis es que se trató de un accidente.

Castiñeira era un reconocido vecino de Coronel Dorrego, donde además de su actividad agropecuaria se destacaba por su trabajo como orfebre. Había sido integrante de la Asociación Española y colaborador de distintas instituciones locales, que expresaron su pesar tras conocerse su fallecimiento.

En noviembre de 2025, el Centro Cultural de Coronel Dorrego había presentado un catálogo digital dedicado a su trayectoria artística, con imágenes y testimonios sobre sus trabajos en metales preciosos, cuchillos, mates y otras piezas artesanales.

Su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad, donde era conocido cariñosamente como "Carlitos".