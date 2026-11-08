Continúa la intensa búsqueda del empresario desaparecido

Sigue la intensa búsqueda de Diego Maximiliano Canoni, el empresario bahiense de 44 años cuyo paradero se desconoce desde el viernes. A dos días de la denuncia, la Policía todavía no cuenta con indicios concretos que permitan determinar dónde se encuentra.

Según informaron desde la Comisaría Primera y el Destacamento Patagonia, Canoni se retiró de su lugar de trabajo, ubicado en Sarmiento al 1000, y no regresó. La denuncia por su desaparición fue radicada el 6 de noviembre y desde entonces se llevan adelante distintas tareas para intentar localizarlo.

El hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez castaña, cabello corto del mismo color y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía un jean azul, un buzo azul y botines de trabajo.

Además, las autoridades indicaron que se moviliza en un Volkswagen Gol Trend blanco, un dato que podría resultar importante para reconstruir sus últimos movimientos.

Ante la falta de novedades, la Policía reiteró el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar información debe comunicarse al 911, a la Comisaría Primera (4556482) o al Destacamento Patagonia (4551322).

El caso por el que fue públicamente conocido

Canoni había tomado notoriedad pública meses atrás, cuando fue detenido en el marco de una investigación por el presunto secuestro de Alejandro Peña. Tras permanecer privado de su libertad durante poco más de un mes, primero bajo custodia de la Policía Federal y posteriormente en la Unidad Penal de Villa Floresta, la Justicia dispuso su excarcelación.



Tiempo después, el empresario brindó una entrevista en La Brújula 24, donde pidió disculpas públicas a Peña y a su familia. Allí explicó que ambos mantenían una relación comercial, ya que le alquilaba un galpón para desarrollar su actividad vinculada a la fabricación de aberturas de aluminio. Según su relato, después de sufrir daños y robos en su taller llegó a sospechar, equivocadamente, que esos episodios estaban relacionados con el denunciante.



Durante aquella conversación, Canoni reconoció haber organizado el encuentro que dio origen a la denuncia, aunque negó que su intención fuera secuestrar o lastimar a Peña. “Quise intimidarlo, pero nunca me imaginé la secuela que iba a traer”, expresó ante los micrófonos de esta emisora.

El pedido público de disculpas formó parte de un acuerdo de mediación alcanzado con la parte denunciante. A partir de ese entendimiento, que también contempló el cumplimiento de determinadas reglas de conducta, la causa quedó archivada. “Estoy muy arrepentido. Esto no va a volver a ocurrir”, aseguró entonces.

Ahora, la preocupación está puesta en conocer qué ocurrió con el empresario después de abandonar su lugar de trabajo el último viernes. Mientras continúa la búsqueda, las autoridades insisten en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar útil para dar con su paradero.