El Senado busca aprobar la nueva ley de Discapacidad con respaldo de todo el arco político

El Senado se prepara para una sesión clave este jueves, en la que buscará convertir en ley un proyecto destinado a fortalecer el sistema de atención a las personas con discapacidad. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo político y pretende establecer de manera permanente los principales beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence en diciembre.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el tratamiento de la propuesta, que ya obtuvo dictamen de comisión con el acompañamiento de legisladores aliados y del peronismo.

Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: Agencia NA (Captura de pantalla)

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el temario definitivo se establecerá este miércoles a las 15, durante una reunión de Labor Parlamentaria.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados y busca transformar en disposiciones permanentes las principales medidas establecidas en la Ley 27.793.

La iniciativa representa un cambio respecto del esquema actual, ya que elimina el carácter transitorio de la emergencia y establece obligaciones que deberán mantenerse más allá de los cambios de gobierno.

Qué establece la nueva ley de Discapacidad

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo.

La mesa política se reúne en Casa Rosada para acordar la agenda parlamentaria. Foto: Agencia Noticias Argentinas/ Presidencia

El beneficio, equivalente al 70% de la jubilación mínima, podrá mantenerse siempre que los ingresos laborales no superen los 2 salarios mínimos, vitales y móviles. La disposición alcanza a personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, el proyecto contempla:

La actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.

La continuidad de un nomenclador único para los servicios destinados a personas con discapacidad.

La cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de pensiones.

La obligación de que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no sea inferior, en términos reales, al del año anterior.

La realización de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, respetando las garantías del debido proceso.

También se incorporó, a pedido de los bloques aliados, un mecanismo para regularizar las compensaciones pendientes de pago a los prestadores del sistema.

En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la normativa.

Bullrich impulsa el tratamiento pese a las diferencias dentro del Gobierno

La decisión de avanzar con el proyecto se produce en medio de diferencias dentro del propio oficialismo.

De acuerdo con Noticias Argentinas, algunos sectores del Gobierno pretendían postergar su aprobación e introducir modificaciones al texto sancionado por Diputados para demorar su implementación.

Sin embargo, Bullrich manifestó públicamente su intención de avanzar con el tratamiento parlamentario.

La senadora sostuvo que se trata de una iniciativa necesaria para resolver una problemática que lleva años de discusión y destacó la posibilidad de alcanzar acuerdos mediante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

El debate también cobró relevancia durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, cuando el pontífice recorrió el Cottolengo Don Orione de Claypole y puso el foco en la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad.

Una semana clave en el Congreso

La discusión sobre discapacidad formará parte de una agenda legislativa que también incluye otros proyectos de relevancia para el Gobierno nacional.

Este martes está previsto que el oficialismo reúna a su mesa política para terminar de definir las prioridades parlamentarias de las últimas semanas del período ordinario.

Ese mismo día, el Senado buscará avanzar en comisión con la propuesta de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En paralelo, el Gobierno pretende conseguir dictamen del Presupuesto 2027, con la intención de llevarlo al recinto el próximo 25 de noviembre.

Para la sesión del jueves también podrían incorporarse la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el tratamiento de la denominada Ley Joaquín, ambas iniciativas con aprobación de Diputados.

La nueva ley de Discapacidad aparece, por ahora, como uno de los proyectos con mayores posibilidades de alcanzar un consenso amplio en el Senado, en una discusión que tendrá consecuencias directas para las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones encargadas de brindarles atención.