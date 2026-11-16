Cierra un histórico canal de TV



Retroceso democrático

Telecom decidió cerrar su canal de televisión en Bahía. El histórico Canal 2 de calle Parchappe, también popularmente conocido como “El Cable de Villa Mitre”, bajará la persiana después de casi 40 años de estar al aire.

El próximo viernes 20 de noviembre el noticiero “Somos Noticias” tendrá su última emisión. Sus conductores Cristian Lema y Ornela Di Giglio serán despedidos. Junto a ellos se irán operadores, técnicos y los camarógrafos Rolando Tintilay y Gabriel Manieri, casi tan conocidos como quienes siempre estuvieron al frente del micrófono.

Tristemente no habrá más periodismo en una señal en la que allá, en los inicios del ’90, el emblemático Reporte 2, con el recordado Rubén González y Carlos Quiroga, irrumpió para romper el statu local dominado por el Grupo Massot.

Por ese informativo, que fue modificando su nombre ante cada cambio de empresa, también pasaron periodistas como Carlos Almirón, Carlos Luraschi, Jésica Rípodas, Pablo Romera, Fernando Rentería, Gabriel Guerrero, Denise Navarrete y Gabriela Noguera, entre otros.

Está claro que un medio de comunicación privado tiene todo el derecho a hacer cambios, a tener una línea editorial, a decidir su programación y a elegir sus periodistas. Pero esto es otra cosa. Apagar un canal de TV es un hecho que no puede ni debe pasar desapercibido para la sociedad en general, pues configura un claro retroceso para la conversación y el debate democrático. La decisión afecta el derecho de la sociedad a estar informada.

Somos Bahía, antes Ciudad o Canal 2, es una de las dos señales de cable de Bahía Blanca. El otro es el 4 de Bahía Visión Color. Y por más que a muchos les parezca un hecho menor, porque hoy se “informan” a través de las redes sociales y la IA, se trata de un episodio que debe ser señalado: allí trabajan profesionales que ponen la cara todos los días y se identifican con nombre y apellido. Que producen noticias y las ponen al aire. Y que, por supuesto, también están sometidos al escrutinio público como todos los hombres y mujeres que trabajan en un medio.

En tanto, hasta hoy no estaba claro cual sería el destino de los “enlatados” locales, programas que son grabados en otros estudios y que pagan por el espacio, pero todo parece indicar que también serán dados de baja cuando finalicen sus contratos en diciembre. Uno de ellos es un histórico del fútbol local como Pelota al Pie, de Gustavo Luis Pie.

“Telecom no es una Pyme, que puede aducir que no le dan los costos como otros medios de la maltrecha industria periodística. Es una decisión arbitraria de dar de baja el canal local. Ya no les interesa”, resume alguien que trabajó muchos años en la empresa y conoce los pormenores. Y agrega: “El histórico estudio, desde el que salieron grandes programas como Saber Ver y tantísimos otros será usado ahora como depósito. Una verdadera pena”.

La Ley de Medios, que contenía artículos muy discutibles, tenía aspectos altamente positivos como, por ejemplo, que radios y canales del interior tuvieran que incluir programación local, dándole trabajo a profesionales de la ciudad, y no ser sólo unos meros repetidores de programaciones porteñas.



Pringles colorado

El viernes pasó por Coronel Pringles el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. “El Colo” bajó sigilosamente en el aeropuerto bahiense y se dirigió por tierra al encuentro con el intendente Lisandro Matzkin, que lo esperaba para inaugurar un polideportivo que había quedado abandonado en plena construcción a fines de los años ’70. El acto formal no se pudo concretar por el alerta climático, pero la foto igual estuvo.

Santilli llegó acompañado el Vicejefe de Gabinete del Interior, y exdiputado de la 6ta Sección, Gustavo Coria; por el titular de la Unidad de Gabinete y exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y por el diputado Agustín Forchieri.

También se pudo ver a la diputada nacional, oriunda de Pringles, Marilú González Estevarena; al exintendente maragato José Luis Zara y al bahiense Adrián “Chopper” Jouglard.

Santilli dejó en claro que será candidato a algo importante. Algunos dan por hecho su postulación a la gobernación, pero otros -cada vez más- no descartan algo muchísimo más ambicioso: la Presidencia.

“Es el único que hace política dentro del gabinete de Milei y sería lógico que El Colo sea una opción para el 2027. Manteniendo un rumbo como el actual, pero con la gente adentro y aportando moderación y buenos modales”, explica alguien que lo conoce muy bien. Y agrega un punto inquietante: “Si Bullrich se posiciona, habiendo perdido feo la última elección, como no va a tener chances Diego que viene de dar vuelta la elección en la Provincia. Pergaminos le sobran”.

Por su parte, el alcalde Matzkin -que no tiene reelección, salvo que se modifique la ley- podría tener un lugar privilegiado en el armado legislativo del año que viene. Lo mismo que Zara, que hizo “sapo” en la última elección y no pudo “mojar”.

En tanto, el bahiense Jouglard es “altamente probable” que juegue fuerte por la intendencia. El actual director del Hospital Privado del Sur rompió con el extridente gobernante (Gay-Nardelli- Moirano) e inició su propio camino. Todo se precipitó cuando fue relegado y la Dama de Hierro fue la competidora del PRO. Por supuesto, que su futuro dependerá de cómo se “alineen los planetas arriba”.

Otro grupo se muestra movedizo son los radicales, que hace unos días se reunieron en Baradero: propusieron tener candidatos propios y ser una alternativa al modelo actual del presidente Javier Milei.

En el encuentro, organizado por la Convención Provincial, llovieron críticas al mandatario nacional y ratificaron que “hay que trabajar en una alternativa y tener un candidato a presidente propio”.

Uno de los que se acercó al encuentro fue el presidente del UCR bahiense Fernando Roig, que estuvo acompañado por Santiago del Collado, a quien parte del comité local pareciera promoverlo como una de las caras nuevas del partido para 2027.



Merecida nominación

El periodista y actor Fernando Quiroga, fue nominado a los Martín Fierro Latinos Miami, en la categoría Conductor de Streaming.

El querido puntaltense, exanimador de la segunda mañana de La Brújula 24 y FM Ciudad, reside desde hace cinco años en Estados Unidos y logró un importante lugar en los medios de Miami.

Quiroga agradeció el reconocimiento en sus redes sociales: “Curiosamente hoy, soy yo quien siente que no sabe qué decir. Hace un rato un espacio periodístico me preguntaba qué significa esta nominación para mí. Me quedé en silencio. Me di cuenta que no era yo quien debía contestar, sino el otro; el que hace 35 años, lleno de inseguridades y sueños, dio sus primeros pasos en radio, primero escribiendo para luego hablar, y así saltar a los medios gráficos para finalmente escalar al sueño más grande de los 90: la televisión. Es extraño, pero siento que en el espejo a veces me visita. Lo sigo encontrando detrás de algún gesto. Guarda 32 años de radio, ocho de medios gráficos, 26 de televisión. Se llama igual que yo, aunque ya no me reconoce; él no se adaptaría a Miami, él nunca salió del sur de Buenos Aires. Lo que sí les aseguro, es que gracias a ustedes APTRA, él me va a acompañar a la premiación el próximo 29 de noviembre”.



Rector internacional

El rector de la UNS, fue elegido vicepresidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) para el Cono Sur. De este modo, Daniel Vega ocupará la vicepresidencia regional de la OUI, una organización que reúne a más de 400 instituciones y asociaciones de educación superior de 28 países de Amércia.

“Recibo esta elección con mucho orgullo y, sobre todo, con un profundo agradecimiento a quienes confiaron en mí para asumir esta responsabilidad. Entiendo que es también un reconocimiento al trabajo que viene realizando la UNS y a su compromiso con la educación pública, la investigación y la cooperación con otras instituciones de la región”, expresó Vega.

La Organización tiene como objetivo promover la cooperación entre universidades del continente y generar espacios de reflexión y acción conjunta para contribuir a la transformación de la educación superior.



"El Negro" hace una pausa

Un hombre de radio dice adiós. Se retira el “Negro”, Adrián Scabuzzo, una voz histórica e inconfundible de la ciudad. Los motivos los expresó él mismo: “Hay un tiempo para todo. El 1 de diciembre de 1989 me senté por primera vez frente a un micrófono en FM Palihue. Jamás imaginé que aquel día comenzaba una historia que me acompañaría durante casi 37 años. Hubo un programa que marcó especialmente mi camino: Freak 102. Una aventura que comenzamos tres: Mauro González Pech, Pablo Castellano y yo. Y quiero detenerme especialmente en Mauro. Su partida, demasiado temprana, me dejó una enseñanza que cambió para siempre mi manera de ver la vida. Entendí que el tiempo no se recupera, que los momentos no se guardan para después y que muchas veces postergamos lo verdaderamente importante creyendo que siempre habrá otra oportunidad. De esa experiencia nació una frase que se convirtió en mi filosofía de vida: la vida me la llevo puesta”.

“No es una decisión sencilla, pero hoy quiero recuperar mis fines de semana. Quiero tener más tiempo para mí, para mis afectos, para viajar, para disfrutar y también para no hacer absolutamente nada si tengo ganas. Me voy profundamente agradecido”, reflexionó Adrián.

En los medios siempre de dice que nadie se retira para siempre, por eso deseamos que sea una “hasta luego”.



Cachito

El sábado, en el salón del gremio Empleados de Comercio, en calle Rodríguez, unas 350 personas tuvieron el placer de escuchar una charla de Sergio “Cachito” Vigil, el multicampeón exentrenador de Las Leonas. Entre los concurrentes hubo representantes de clubes e instituciones deportivas y sociales, además de deportista, referentes del deporte adaptado y gente del gremio, que fueron los que organizaron la actividad.

“Fue una charla de vida, no solo de deporte. Motivacional, por supuesto, pero también reflexiva, personal, en donde Cachito contó anécdotas que llegaron muy profundo a todos”, resumió uno de los presentes.



Documental

Este jueves a las 19 en el Bahía Blanca Plaza Shopping, con entrada libre y gratuita, se presentará el documental “Veleros argentinos en Malvinas”, el cual narra el viaje de dos embarcaciones, el Galileo del veterano de guerra Nilo Naval, y el Pampa Mía.

El documental fue producido por la fundación Malvinas Argentinas, y será el propio Nilo quien ese día, luego de la proyección, dará una charla sobre la navegación hacia las Islas de los Estados y Malvinas. Junto a él habrá tripulantes de la expedición que enriquecerán la chala con sus vivencias y anécdotas. Además, Navas hará un análisis histórico y geográfico de nuestras islas, y analizará los campos de batalla y las acciones épicas de nuestros soldados en 1982.

También contarán cómo fue su recorrido por Puerto Argentino, y la interacción con su población, el difícil regreso al continente, y su arribo final a Mar del Plata.