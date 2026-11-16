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Una pitbull suelta atacó a varios perros en la Plaza Rivadavia y lastimó a una mujer
La mascota se había escapado de su casa el domingo y fue recuperada por personal de Zoonosis. Una de las mascotas atacadas habría sufrido una fractura. La familia fue localizada y deberá afrontar un acta de infracción, mientras que la perra permanecerá bajo control antirrábico durante 10 días.
Momentos de tensión se vivieron este lunes en la Plaza Rivadavia, cuando una perra de raza pitbull que circulaba suelta atacó a otras mascotas y provocó heridas leves a una mujer que intentó intervenir para evitar que lastimara a otro animal.
Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, el episodio motivó numerosos llamados de vecinos que alertaron sobre la presencia del animal y los ataques que estaba protagonizando. Al menos dos mascotas resultaron afectadas y, de acuerdo con la información preliminar, una de ellas habría sufrido la fractura de una pata, pero esa lesión no fue confirmada oficialmente.
En medio de la situación, una joven intentó separar a la pitbull de otro perro para impedir que continuara atacándolo. Durante la maniobra, el animal le provocó una lesión superficial en una mano con sus dientes. La mujer recibió asistencia de personal médico en una ambulancia y, según trascendió, las heridas no fueron de gravedad.
Ante lo ocurrido, efectivos de la Policía Local que se encontraban en la plaza intervinieron para controlar al animal. Los uniformados lograron sujetarlo utilizando un cinturón a modo de correa improvisada y permanecieron junto a él hasta que llegó personal de Zoonosis.
Encontraron a la familia y deberá cumplir un control antirrábico
Desde el área municipal de Zoonosis indicaron a este medio que la perra se había escapado de su vivienda el domingo, cuando sus propietarios abrieron el portón para sacar el automóvil. "La fuimos a buscar. Con la gente es mansa. Estaba muy asustada, como perdida", explicaron desde el organismo.
Tras recuperar al animal, fue trasladado a las oficinas municipales y comenzó una búsqueda a través de las redes sociales para localizar a sus responsables. "Empezamos a buscar por las redes a su familia y apareció", señalaron.
Según informaron, los propietarios se presentaron para retirarla, aunque deberán afrontar las consecuencias administrativas de lo sucedido. "Por supuesto que con un acta de infracción que oportunamente derivamos al Tribunal de Faltas", aclararon desde Zoonosis.
Además, las autoridades dispusieron que la mascota quede bajo control antirrábico durante 10 días, como parte del procedimiento sanitario correspondiente. Una vez que reciba el alta, está previsto que sea castrada y vacunada.
Desde Zoonosis remarcaron que la perra se encontraba muy asustada al momento de ser recuperada y que no mostró comportamientos agresivos hacia el personal que intervino en su traslado.
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