Bahía recordó a víctimas de incidentes de tránsito con un emotivo homenaje en la Plaza Rivadavia

Bahía Blanca se sumó este domingo a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, con un homenaje destinado a recordar a quienes perdieron la vida en hechos de tránsito, acompañar a sus familias y renovar el compromiso con la seguridad vial.

La actividad se desarrolló desde las 20 en la Plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal, donde se programaron distintas acciones simbólicas para mantener viva la memoria de las víctimas y generar conciencia sobre la importancia de prevenir las tragedias en calles y rutas.

El homenaje incluyó la entrega de una ofrenda floral, el pintado de una estrella amarilla conmemorativa y el encendido de luces en edificios públicos, como parte de las actividades impulsadas por el Municipio.

Las estrellas amarillas representan a las personas que fallecieron en siniestros viales y constituyen un símbolo de memoria y concientización. Cada una recuerda una vida perdida y busca transmitir un mensaje de responsabilidad a quienes circulan por la vía pública.

En el marco de la conmemoración, se difundió un mensaje especialmente dirigido a las familias de las víctimas y a quienes todavía atraviesan las consecuencias físicas y emocionales de estos episodios.

"Hoy no es un día más. Hoy recordamos a quienes ya no están, abrazamos a las familias que quedaron con un vacío imposible de llenar y acompañamos a quienes siguen luchando con las secuelas de un siniestro", expresó el mensaje.

También se destacó el significado de las estrellas amarillas como una manera de preservar la memoria de quienes perdieron la vida: "Cada estrella amarilla tiene un nombre, una historia, un sueño que quedó en el camino".

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y promover cambios de conducta entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

"Los siniestros viales no son accidentes, se pueden prevenir", remarcó el mensaje, que además planteó la importancia de avanzar con mayor educación vial, el cumplimiento de las leyes, rutas seguras y una sociedad comprometida con el cuidado de la vida.

La conmemoración se realiza cada tercer domingo de noviembre en distintas ciudades del mundo, con el objetivo de visibilizar las consecuencias de la inseguridad vial y acompañar a quienes sufrieron la pérdida de un ser querido.

El homenaje en Bahía Blanca dejó un mensaje de memoria, conciencia y prevención, resumido en una consigna que busca evitar nuevas tragedias: "Nunca más una vida menos en el tránsito".