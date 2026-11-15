Deportes
Huracán goleó 5 a 1 a Ferro en el Boulevard y logró la clasificación heroica a la final
El Globo de Ingeniero White revirtió el 3 a 0 sufrido en General Pico y se quedó con una serie inolvidable por el Torneo Regional Amateur.
Huracán de Ingeniero White protagonizó una remontada espectacular y consiguió la clasificación a la final del Torneo Regional Amateur, tras golear 5 a 1 a Ferro de General Pico en el estadio Bruno Lentini.
El conjunto whitense llegaba al encuentro con una misión complicada, después de haber perdido 3 a 0 en el partido de ida disputado en territorio pampeano. Sin embargo, logró revertir la diferencia con una actuación contundente ante un rival que había sacado una ventaja considerable en el primer enfrentamiento.
Leonel Navarro e Iván Agudiak, ambos con 2 conquistas, y Walter Linares fueron los autores de los goles del Globo, que consiguió imponerse por 5 a 4 en el resultado global y asegurar su lugar en la definición del certamen.
Por su parte, Axel Mussarella convirtió el único tanto de Ferro, que significó el empate parcial durante el desarrollo del encuentro.
El partido se disputó a puertas cerradas en el Boulevard, por lo que los hinchas de Huracán no pudieron acompañar desde las tribunas una de las victorias más importantes del equipo en la competencia.
La clasificación tuvo un valor especial por las circunstancias en las que llegó el conjunto de Ingeniero White, obligado a marcar al menos 3 goles para igualar la serie y mantener vivas sus posibilidades.
Lejos de resignarse, Huracán consiguió superar esa desventaja y terminó celebrando una victoria histórica, con 5 tantos convertidos ante un adversario que había logrado imponerse con autoridad en la ida.
Con un global de 5 a 4, el Globo dejó en el camino a Ferro y se metió en la final del Torneo Regional Amateur, donde buscará coronar su campaña con el título.
Huracán goleó 5 a 1 a Ferro en el Boulevard y logró la clasificación heroica a la final
Malvinas: Argentina espera fallo clave para frenar explotación petrolera británica
Sporting mandó al descenso a La Armonía y Bella Vista se metió en la final del Clausura
Investigan robo de caja fuerte con dólares y armas en estancia cerca de Médanos
Turismo Carretera: Rossi ganó en Río Cuarto y Santero se acercó al título
Más Leídas
-
Noticias A13 horas ago
Brutal reacción de un chofer de Uber: atacó a un jubilado y lo mandó al hospital
-
Noticias B14 horas ago
Violento ataque: hirió a su ex pareja con un destornillador y la amenazó de muerte
-
Informes Especiales14 horas ago
Enfermedades que son un tabú y la importancia de superar la vergüenza
-
Deportes14 horas ago
A puertas cerradas: Huracán necesita remontar tres goles para seguir en el Regional
-
Noticias B14 horas ago
Milei reiteró que irá por la reelección y que busca comercializar con el 90% del planeta
-
Espectáculos13 horas ago
Se acerca el final de "Chanta": las últimas funciones de Rada en la calle Corrientes
-
Deportes12 horas ago
Cientos de bahienses volvieron a vibrar con el boxeo de más alto nivel
-
Destacada B5 horas ago
Investigan robo de caja fuerte con dólares y armas en estancia cerca de Médanos