Huracán goleó 5 a 1 a Ferro en el Boulevard y logró la clasificación heroica a la final

Huracán de Ingeniero White protagonizó una remontada espectacular y consiguió la clasificación a la final del Torneo Regional Amateur, tras golear 5 a 1 a Ferro de General Pico en el estadio Bruno Lentini.

El conjunto whitense llegaba al encuentro con una misión complicada, después de haber perdido 3 a 0 en el partido de ida disputado en territorio pampeano. Sin embargo, logró revertir la diferencia con una actuación contundente ante un rival que había sacado una ventaja considerable en el primer enfrentamiento.

Leonel Navarro e Iván Agudiak, ambos con 2 conquistas, y Walter Linares fueron los autores de los goles del Globo, que consiguió imponerse por 5 a 4 en el resultado global y asegurar su lugar en la definición del certamen.

Por su parte, Axel Mussarella convirtió el único tanto de Ferro, que significó el empate parcial durante el desarrollo del encuentro.

El partido se disputó a puertas cerradas en el Boulevard, por lo que los hinchas de Huracán no pudieron acompañar desde las tribunas una de las victorias más importantes del equipo en la competencia.

La clasificación tuvo un valor especial por las circunstancias en las que llegó el conjunto de Ingeniero White, obligado a marcar al menos 3 goles para igualar la serie y mantener vivas sus posibilidades.

Lejos de resignarse, Huracán consiguió superar esa desventaja y terminó celebrando una victoria histórica, con 5 tantos convertidos ante un adversario que había logrado imponerse con autoridad en la ida.

Con un global de 5 a 4, el Globo dejó en el camino a Ferro y se metió en la final del Torneo Regional Amateur, donde buscará coronar su campaña con el título.