Dictan la conciliación obligatoria en Papelera del Sur y los trabajadores volverán a la fábrica

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó este jueves la conciliación obligatoria en el conflicto entre Papelera del Sur y sus trabajadores, luego del anuncio del cierre de la fábrica de Tornquist que dejó a más de 160 personas sin empleo.

La decisión se conoció durante una audiencia celebrada esta mañana y, según informó Noticias Tornquist, los empleados adelantaron que se presentarán nuevamente en sus puestos de trabajo.

La medida abre una instancia de negociación entre empresa y representantes sindicales, en la cual ambas partes deberán suspender las acciones vinculadas al conflicto mientras se intenta alcanzar un acuerdo.

En ese marco, la autoridad laboral puede ordenar que la situación regrese a las condiciones anteriores al inicio del diferendo, lo que eventualmente podría llegar a implicar dejar sin efecto despidos o suspensiones. Sin embargo, la conciliación obligatoria no significa que el cierre de la planta haya sido revertido definitivamente.

Por su parte, los trabajadores y el sindicato deberán suspender cualquier medida de fuerza, mientras que ambas partes estarán obligadas a participar de las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.

El procedimiento tiene una duración máxima inicial de 15 días, con la chance de extenderse otros cinco si las autoridades creen que existen condiciones para llegar a un entendimiento.

El conflicto inició la semana pasada, cuando los dueños de Papelera del Sur comunicaron el cierre de la fábrica, decisión que provocó una fuerte conmoción en Tornquist por el impacto económico y social que representa la pérdida de más de 160 puestos de trabajo.

En diálogo con La Brújula 24, Gustavo Lanaro, representante del Sindicato de Papeleros, había expresado la preocupación de las familias afectadas y advertido por las consecuencias que tendría la desaparición de una de las principales fuentes laborales de la localidad. "Esto va a ser un desastre para Tornquist", manifestó entonces el dirigente sindical.

La situación también generó preocupación entre comerciantes y autoridades municipales, debido a que la actividad de la papelera sostenía de manera indirecta a emprendimientos y servicios de la comunidad.

Con la conciliación obligatoria, el conflicto ingresa ahora en una nueva etapa. Los trabajadores regresan a la fábrica mientras siguen las negociaciones, aunque todavía no existen certezas sobre la continuidad de la actividad industrial ni sobre una solución definitiva para las familias afectadas.