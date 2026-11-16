Una madre de 4 hijos perdió todo en un incendio: "En cinco minutos ya no pudimos hacer nada"

Una familia atraviesa una situación desesperante después de que un incendio destruyera gran parte de su vivienda durante la tarde del viernes. Brenda Suazo, madre de cuatro hijos de 15, 10, 6 años y un bebé de apenas 10 meses, perdió prácticamente todas sus pertenencias y ahora necesita ayuda para reconstruir su hogar.

El siniestro ocurrió en una casa de calle Gregorio de Laferrere al 3300, en el barrio Harding Green, en medio de la tormenta que afectó a la ciudad.

En diálogo con el programa La Peña de Homero, por La Brújula 24, Brenda relató que todo comenzó cuando regresó brevemente a su vivienda para conectar una luz de emergencia. "Como había tormenta, fui a casa a enchufar una luz de emergencia. Dejé enchufado y me vine de nuevo para donde mi hermana, que vive enfrente de mi casa", explicó.

Apenas unos minutos después, los chicos advirtieron que salía humo de una de las habitaciones y corrieron a avisarle. "Fueron cinco o seis minutos. Fue rapidísimo", recordó.

Cuando intentaron ingresar para controlar las llamas, el fuego ya se había extendido por la planta superior. "Quisimos subir para ver si era pequeño el fuego y poder apagarlo, pero había muchísimo. El humo nos ahogaba, así que no pudimos sacar nada", contó.

Brenda sospecha que el incendio pudo haberse originado en la conexión de la luz de emergencia, aunque esa circunstancia no fue confirmada mediante una pericia.

En la parte superior de la vivienda había habitaciones con pisos de madera, camas, roperos, televisores y ropa, elementos que fueron consumidos por las llamas. Afortunadamente, ninguno de sus hijos se encontraba dentro de la casa cuando comenzó el incendio.

No sabe si tendrá que demoler su casa

La principal preocupación de Brenda es determinar si la estructura de la vivienda podrá recuperarse. Según explicó, entre este martes y el miércoles está prevista una inspección para evaluar los daños y establecer si será necesario demoler alguna parte de la construcción o incluso comenzar nuevamente desde cero.

"Estoy esperando a ver si la casa sigue de pie o si hay que demolerla", expresó.

Mientras tanto, permanece junto a sus hijos en la vivienda de su hermana, aunque un vecino del barrio ya le ofreció un departamento para que puedan instalarse provisoriamente.

La situación económica de la familia también es complicada. Brenda actualmente se dedica al cuidado de sus cuatro hijos y cuenta principalmente con los ingresos provenientes de las asignaciones familiares. "Yo estaba trabajando en un negocio, después quedé embarazada y dejé de trabajar. Ahora me dedico a ellos", explicó.

Cómo ayudar a Brenda y sus cuatro hijos

La solidaridad de los vecinos comenzó a hacerse presente durante las últimas horas. Brenda contó que ya recibió algunas donaciones de ropa y camas, por lo que actualmente necesita especialmente roperos y, una vez que se conozca el estado de la vivienda, materiales de construcción.

"Por suerte, lo que es ropa y camas me donaron. Ahora serían roperitos y, por ahí, materiales", señaló.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 291-4191048, número de contacto de su hermana Patricia, debido a que Brenda también perdió su teléfono celular durante el incendio.

Además, según informó BVC Noticias, se reciben colaboraciones económicas a través de los siguientes datos:

Alias BIANCA.105

Titular: Bianca Micol Vanegas, hija de Brenda.

Contacto: 291-4191048

Pese a las pérdidas materiales, Brenda destacó que sus hijos se encontraban fuera de la vivienda cuando comenzó el fuego. Ahora, mientras espera conocer si podrá recuperar su casa, confía en la solidaridad de la comunidad para volver a empezar. "Ojalá que no tenga que tirar todo, pero bueno, vamos a ver", concluyó.