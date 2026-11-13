Papelera del Sur no abrió sus puertas pese a la conciliación obligatoria: "Otro baldazo de agua fría"

La ilusión de los más de 160 trabajadores de Papelera del Sur duró apenas unas horas. Después de que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictara este jueves la conciliación obligatoria por el cierre de la fábrica de Tornquist, los empleados se presentaron esta madrugada para retomar sus tareas, pero se encontraron con las puertas cerradas.

Así lo confirmó Gustavo Lanaro, representante del Sindicato de Papeleros, en una entrevista con el programa Bahía Hoy, de La Brújula 24, en la que denunció que la empresa no cumplió con lo dispuesto por las autoridades laborales. "Lo que ayer parecía una noticia buena, que mucha gente se alegraba y mandaba mensajes, pero hoy es como otro baldazo de agua fría", expresó el dirigente sindical.

Lanaro explicó que los trabajadores llegaron a la planta a las 4 de la madrugada, tal como estaba previsto, pero no pudieron ingresar. "Nos presentamos y obviamente no nos abrieron las puertas. Vinimos con un acta, nos atendió el agente patrimonial y nos dijo que tenía la bajada de línea de no abrir las puertas", relató.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo se presentó esta mañana en el establecimiento para constatar lo ocurrido y labrar el acta correspondiente. "Ellos no nos abrieron las puertas, nosotros seguimos acá. Evidentemente están violando lo que dice la conciliación", sostuvo Lanaro.

El sindicalista recordó que la medida dispuesta por el organismo provincial debía retrotraer el conflicto a las condiciones anteriores al 4 de noviembre, cuando aún no se había concretado el cierre de la fábrica. "Lo que tenían que hacer es abrirnos las puertas para volver al trabajo", explicó.

Sin embargo, según indicó, los propietarios mantienen su decisión de no reanudar la actividad industrial y consideran que no pueden ser obligados a reabrir el establecimiento. La empresa comunicó que otorgará licencias con goce de sueldo durante este período, una decisión que, de acuerdo con Lanaro, representa un cumplimiento parcial de la conciliación obligatoria.

"Ayer manifestaron que van a pagar los sueldos normal, como si estuviéramos trabajando. Sacaron un comunicado de que nos licencian con goce de sueldo. Ellos dicen que respetan la conciliación pagándonos el sueldo, pero no respetan la conciliación abriéndonos las puertas", cuestionó.

En cuanto a las indemnizaciones, señaló que todavía no comenzaron a abonarse y que existe incertidumbre sobre los próximos pasos de la compañía.

El dirigente aseguró que tanto los trabajadores como el sindicato mantienen su disposición a negociar una salida que permita recuperar la actividad. En ese sentido, destacó el acompañamiento del Municipio, el Gobierno provincial, el Ministerio de Trabajo y la Federación del Papel, aunque reclamó una mayor participación de la empresa y del Gobierno nacional.

"Tenemos la disposición y la voluntad de sentarnos, pero falta la pata principal, que sería la empresa. También falta otra pata, que sería el Gobierno nacional. Creo que sería de ayuda que se haga presente y trate de buscarle la vuelta", manifestó.

Mientras tanto, las partes tienen prevista una nueva audiencia este viernes en el Ministerio de Trabajo, donde se analizará cómo continúa el conflicto después de lo sucedido esta mañana.

Finalmente, Lanaro agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó la movilización realizada en Tornquist para respaldar a las familias afectadas. "Creo que realmente el pueblo se está empezando a dar cuenta de la gravedad social que va a pasar con esta decisión que tomó la empresa", concluyó.