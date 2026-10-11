Inician colecta por la búsqueda del hombre de Buratovich: estaría en Santiago del Estero

La búsqueda de Miguel Ángel Guayquipán, el hombre de 48 años oriundo de Mayor Buratovich cuyo paradero se desconoce desde fines de septiembre, tuvo un avance importante en las últimas horas. Su familia recibió información que indica que podría encontrarse en Santiago del Estero y puso en marcha una colecta para poder viajar hasta esa provincia.

Según informaron sus allegados a través de las redes sociales, a partir del análisis de cámaras de seguridad y de las actuaciones realizadas por la Comisaría Quinta de Bahía Blanca, se pudo establecer que el hombre habría viajado a dedo hasta la localidad de Ojo de Agua.

Además, una persona de esa provincia se comunicó con la familia y aportó nuevos datos que permitirían orientar la búsqueda. "Gracias a la difusión de los folletos, una persona de Santiago del Estero se comunicó con el número de teléfono que figuraba en uno de ellos, aportando información que hoy nos permite tener una referencia sobre dónde podría encontrarse Miguel", explicó Guillermina Guayquipán en una publicación.

De acuerdo con la información recibida, el hombre estaría viviendo en situación de calle, sin teléfono, sin dinero y desorientado. También continuaría utilizando la misma vestimenta que llevaba cuando salió de Mayor Buratovich: un jean celeste y un buzo blanco con hilos.

Sus familiares remarcaron que Miguel necesita retomar la continuidad de un tratamiento médico, por lo que consideran fundamental poder localizarlo cuanto antes y brindarle asistencia.

Ante este escenario, la familia busca reunir el dinero necesario para trasladarse hasta Santiago del Estero. Para colaborar con los gastos del viaje, habilitaron una colecta a nombre de Natalia Noemí Guayquipan, con el alias: NATALIA.123.MP

Al mismo tiempo, solicitaron que aquellas personas que tengan familiares, conocidos o contactos en Ojo de Agua compartan su imagen y ayuden a obtener información que permita establecer su ubicación precisa.

Miguel mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello corto y negro y no posee tatuajes.

La familia insiste en que, si bien surgieron indicios sobre su posible ubicación, todavía no lograron encontrarlo, por lo que la búsqueda continúa activa. Ante cualquier información certera sobre su paradero, se solicita dar aviso inmediato a las autoridades policiales o a los servicios de emergencia.