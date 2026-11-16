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Marengo visitó el hospital en el que su hijo transitó sus primeras semanas de vida
La conductora regresó junto a Eduardo Fort e Isidro al Sanatorio Otamendi donde vivieron momentos de incertidumbre tras el nacimiento prematuro. Un reencuentro con profesionales de Neonatología cargado de emoción.
Rocío Marengo vivió un momento muy especial junto a Eduardo Fort y su hijo Isidro. La modelo bahiense regresó al Sanatorio Otamendi, donde nació el pequeño en diciembre de 2025, para reencontrarse con los médicos, enfermeros y familias que los acompañaron durante una etapa difícil.
La visita se produjo en el marco de las actividades por la Semana del Prematuro y permitió que la pareja volviera a encontrarse con el personal de Neonatología que cuidó a Isidro durante sus primeras semanas de vida.
El bebé nació el 3 de diciembre de 2025, a las 34 semanas de gestación, y debió permanecer internado durante 21 días hasta recibir el alta médica en la previa de Navidad.
A casi un año de aquel nacimiento, Marengo compartió en sus redes sociales distintas imágenes del reencuentro y expresó su agradecimiento a quienes estuvieron presentes durante ese período.
"Vivimos una tarde muy especial. Reencontrarnos con el equipo de Neo, que cuidaron con tanto amor a Isidro, y con las familias que compartimos tantos días, miedos, angustias y esperanzas fue muy emocionante", escribió la modelo.
La jornada también permitió que Marengo y Fort volvieran a encontrarse con otras familias que atravesaron experiencias similares durante la internación de sus hijos.
Según publicó Laura Ubfal, la pareja llevó chocolates para compartir con los profesionales y las personas que participaron de la celebración, como una manera de agradecer el acompañamiento recibido.
La visita tuvo un significado especial para Marengo, quien había contado públicamente las dificultades que atravesó durante su embarazo y la preocupación que le generó el nacimiento anticipado de su hijo.
Isidro llegó al mundo con un peso de 2,480 kilos y necesitó cuidados especiales en Neonatología. Con el correr de los días, su evolución fue favorable y finalmente pudo regresar a su casa junto a sus padres el 24 de diciembre.
En aquella oportunidad, la bahiense había manifestado su felicidad por poder compartir la primera Navidad en familia, después de varias semanas de incertidumbre.
Ahora, con Isidro próximo a cumplir su primer año de vida, Marengo y Fort regresaron al lugar donde comenzó una de las etapas más importantes de sus vidas.
El reencuentro estuvo marcado por el agradecimiento, los recuerdos y la emoción de volver a ver a quienes acompañaron los primeros días de su hijo, una experiencia que, según expresó la modelo, permanecerá para siempre en su corazón.
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