Liga del Sur: partido clave por el descenso y Olimpo buscará afirmarse en la punta

La Liga del Sur pondrá en marcha hoy la 12ª fecha del Torneo Clausura, con seis encuentros entre el Oficial y el Promocional, en una jornada que tendrá como principal atractivo la pelea por evitar el descenso.

Desde las 16, La Armonía recibirá a San Francisco, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten el último puesto de la tabla acumulada con 28 puntos, junto a Sporting.

El resultado será clave para la lucha por la permanencia, que se presenta cada vez más ajustada en la recta final del campeonato.

A la misma hora, Huracán, líder del Clausura con 17 unidades, visitará a Liniers, que también necesita sumar para mejorar su posición en la tabla.

El Oficial continuará mañana, cuando Sporting reciba a Libertad desde las 16, sin público visitante. El rojinegro buscará aprovechar su localía para salir del triple empate que mantiene con San Francisco y La Armonía.

La programación se completará el lunes, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista, también desde las 16.

Olimpo defiende la punta del Promocional

En el ascenso, la actividad comenzará a las 11 en el Roberto Carminatti, donde Olimpo recibirá a Pacífico de Cabildo.

El aurinegro encabeza el Clausura con 24 puntos y buscará ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.

Desde las 16 se disputarán los otros tres encuentros: Comercial-Rosario Puerto Belgrano, sin público visitante; Tiro Federal-Sansinena y Dublin-Pacífico de Bahía Blanca.

La atención también estará puesta en la tabla acumulada, donde Rosario y Tiro Federal comparten el liderazgo con 46 unidades, apenas una más que Comercial.

Posiciones del Oficial

Torneo Clausura

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 17 2° San Francisco 15 2° Sporting 15 2° Villa Mitre 15 5° Bella Vista 14 5° La Armonía 14 7° Libertad 11 8° Liniers 9

Tabla acumulada

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 43 2° Bella Vista 39 3° Villa Mitre 34 4° Liniers 32 5° Libertad 29 6° San Francisco 28 6° La Armonía 28 6° Sporting 28

Posiciones del Promocional

Torneo Clausura

Pos. Equipo Puntos 1° Olimpo 24 2° Rosario 20 3° Tiro Federal 19 4° Comercial 18 5° Pacífico de Bahía 12 6° Sansinena 11 7° Pacífico de Cabildo 9 8° Dublin 4

Tabla acumulada