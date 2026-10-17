Deportes
Liga del Sur: partido clave por el descenso y Olimpo buscará afirmarse en la punta
La Armonía y San Francisco protagonizarán un duelo directo por la permanencia, mientras que Huracán defenderá el liderazgo del Oficial y Olimpo recibirá a Pacífico de Cabildo.
La Liga del Sur pondrá en marcha hoy la 12ª fecha del Torneo Clausura, con seis encuentros entre el Oficial y el Promocional, en una jornada que tendrá como principal atractivo la pelea por evitar el descenso.
Desde las 16, La Armonía recibirá a San Francisco, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten el último puesto de la tabla acumulada con 28 puntos, junto a Sporting.
El resultado será clave para la lucha por la permanencia, que se presenta cada vez más ajustada en la recta final del campeonato.
A la misma hora, Huracán, líder del Clausura con 17 unidades, visitará a Liniers, que también necesita sumar para mejorar su posición en la tabla.
El Oficial continuará mañana, cuando Sporting reciba a Libertad desde las 16, sin público visitante. El rojinegro buscará aprovechar su localía para salir del triple empate que mantiene con San Francisco y La Armonía.
La programación se completará el lunes, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista, también desde las 16.
Olimpo defiende la punta del Promocional
En el ascenso, la actividad comenzará a las 11 en el Roberto Carminatti, donde Olimpo recibirá a Pacífico de Cabildo.
El aurinegro encabeza el Clausura con 24 puntos y buscará ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.
Desde las 16 se disputarán los otros tres encuentros: Comercial-Rosario Puerto Belgrano, sin público visitante; Tiro Federal-Sansinena y Dublin-Pacífico de Bahía Blanca.
La atención también estará puesta en la tabla acumulada, donde Rosario y Tiro Federal comparten el liderazgo con 46 unidades, apenas una más que Comercial.
Posiciones del Oficial
Torneo Clausura
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|17
|2°
|San Francisco
|15
|2°
|Sporting
|15
|2°
|Villa Mitre
|15
|5°
|Bella Vista
|14
|5°
|La Armonía
|14
|7°
|Libertad
|11
|8°
|Liniers
|9
Tabla acumulada
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|43
|2°
|Bella Vista
|39
|3°
|Villa Mitre
|34
|4°
|Liniers
|32
|5°
|Libertad
|29
|6°
|San Francisco
|28
|6°
|La Armonía
|28
|6°
|Sporting
|28
Posiciones del Promocional
Torneo Clausura
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Olimpo
|24
|2°
|Rosario
|20
|3°
|Tiro Federal
|19
|4°
|Comercial
|18
|5°
|Pacífico de Bahía
|12
|6°
|Sansinena
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|9
|8°
|Dublin
|4
Tabla acumulada
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Rosario
|46
|1°
|Tiro Federal
|46
|3°
|Comercial
|45
|4°
|Olimpo
|40
|5°
|Sansinena
|32
|6°
|Dublin
|21
|7°
|Pacífico de Bahía
|20
|8°
|Pacífico de Cabildo
|17
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