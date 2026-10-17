Seguinos

Deportes

Liga del Sur: partido clave por el descenso y Olimpo buscará afirmarse en la punta

La Armonía y San Francisco protagonizarán un duelo directo por la permanencia, mientras que Huracán defenderá el liderazgo del Oficial y Olimpo recibirá a Pacífico de Cabildo.

| 🕒 5 mins. de lectura.
Foto: prensa La Armonía

La Liga del Sur pondrá en marcha hoy la 12ª fecha del Torneo Clausura, con seis encuentros entre el Oficial y el Promocional, en una jornada que tendrá como principal atractivo la pelea por evitar el descenso.

Desde las 16, La Armonía recibirá a San Francisco, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten el último puesto de la tabla acumulada con 28 puntos, junto a Sporting.

El resultado será clave para la lucha por la permanencia, que se presenta cada vez más ajustada en la recta final del campeonato.

A la misma hora, Huracán, líder del Clausura con 17 unidades, visitará a Liniers, que también necesita sumar para mejorar su posición en la tabla.

El Oficial continuará mañana, cuando Sporting reciba a Libertad desde las 16, sin público visitante. El rojinegro buscará aprovechar su localía para salir del triple empate que mantiene con San Francisco y La Armonía.
La programación se completará el lunes, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista, también desde las 16.
Olimpo defiende la punta del Promocional
En el ascenso, la actividad comenzará a las 11 en el Roberto Carminatti, donde Olimpo recibirá a Pacífico de Cabildo.

El aurinegro encabeza el Clausura con 24 puntos y buscará ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.

Desde las 16 se disputarán los otros tres encuentros: Comercial-Rosario Puerto Belgrano, sin público visitante; Tiro Federal-Sansinena y Dublin-Pacífico de Bahía Blanca.

La atención también estará puesta en la tabla acumulada, donde Rosario y Tiro Federal comparten el liderazgo con 46 unidades, apenas una más que Comercial.

Posiciones del Oficial

Torneo Clausura

Pos.EquipoPuntos
Huracán17
San Francisco15
Sporting15
Villa Mitre15
Bella Vista14
La Armonía14
Libertad11
Liniers9

Tabla acumulada

Pos.EquipoPuntos
Huracán43
Bella Vista39
Villa Mitre34
Liniers32
Libertad29
San Francisco28
La Armonía28
Sporting28

Posiciones del Promocional

Torneo Clausura

Pos.EquipoPuntos
Olimpo24
Rosario20
Tiro Federal19
Comercial18
Pacífico de Bahía12
Sansinena11
Pacífico de Cabildo9
Dublin4

Tabla acumulada

Pos.EquipoPuntos
Rosario46
Tiro Federal46
Comercial45
Olimpo40
Sansinena32
Dublin21
Pacífico de Bahía20
Pacífico de Cabildo17
Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas