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Declaró el hombre que mató a un presunto ladrón y su familia pide que lo liberen: "No es un asesino"
Familiares y allegados de José Luis Salazar se manifestaron frente a Fiscalía mientras el acusado declaraba por el crimen ocurrido en Juana Azurduy al 800. Su esposa defendió su accionar y reclamó que pueda regresar a su casa.
Familiares y allegados de José Luis Salazar, el hombre detenido por el homicidio de Gonzalo Nicolás Bustos (23), ocurrido el pasado 21 de septiembre, se manifestaron este jueves frente a la sede de Fiscalía, donde el acusado fue trasladado para prestar declaración.
Durante la concentración, sus familiares reclamaron su liberación, insistieron en que se trata de una persona trabajadora y aseguraron que desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia.
Una de las declaraciones más contundentes fue la de Victoria, esposa de Salazar, quien expresó su angustia por la situación que atraviesa la familia y defendió a su marido. "Nos arruinaron la vida. Nosotros somos personas de bien. Nunca le hicimos daño a nadie. Mi marido es la mejor persona del mundo como padre, como marido, como hijo", manifestó ante la prensa.
La mujer confirmó que pudo visitarlo durante su detención y aseguró que se encuentra muy afectado por lo sucedido. "Está mal, muy mal está. Por lo que está pasando, por la situación, por los chicos, por nosotros, por sus papás que son grandes", relató.
Consultada sobre su confianza en la Justicia, respondió: "Confío en Dios y hoy creo más que nunca en Dios".
Victoria también sostuvo que su esposo no tenía intenciones de provocar una muerte y vinculó lo ocurrido con la defensa de sus pertenencias. "Mi marido no sale a hacerle daño a nadie. Solo sale a trabajar y ayudar a la gente. Necesito que él esté con nosotros porque él es inocente. Él no es un asesino. Él defendió sus cosas, su hogar, su familia", afirmó.
Por su parte, Gastón, padre del detenido, expresó su indignación por la situación judicial que atraviesa su hijo y recordó que trabaja desde muy joven. "Un tipo laburador desde los 15 años que se está rompiendo el lomo y viene uno y le arruina la vida. No puede ser esto", señaló.
El hombre explicó que actualmente vive en Tornquist y que regresó a Bahía para acompañar a su hijo después de conocer lo sucedido. "Le diría al fiscal que se ponga la mano en el corazón y que lo largue porque es un tipo sano, laburador, jamás tuvo nada en su vida. Fue amante del laburo, de sus hijos, de su mujer", sostuvo.
También destacó la cantidad de personas que se acercaron para respaldar a Salazar: "Él sembró y ahí está la consecuencia, cosechó. Porque él es bueno con todo el mundo".
Las cuñadas del acusado, Angi y Laura, también participaron de la manifestación y pidieron que las autoridades judiciales tengan en cuenta su trayectoria personal y familiar. "Que lo mire a los ojos y vea la persona que es mi cuñado. No merecemos estar pasando por esto. Él tiene sus padres, su madre, sus hermanos, mi hermana que es la mujer, los nenes", expresó una de ellas.
Además, remarcaron que esta era la primera oportunidad que tenía Salazar de brindar su versión ante la Justicia y aseguraron que nunca intentó eludir la investigación. "Él se puso a disposición en todo momento", señalaron.
Una de sus familiares reconoció la gravedad del hecho, pero consideró que la situación debe analizarse teniendo en cuenta las circunstancias previas. "Todos sabemos que lo que hizo está mal, porque nadie quiere eso. Pero la gente se cansa", manifestó.
Y agregó: "El día anterior a que pasara esta desgracia estuvo hasta las diez y media de la noche trabajando con su padre. Fue una reacción simple, necesitamos que esté con nosotros".
En otro momento, una de las cuñadas también hizo referencia a la familia de la víctima. "Entiendo que del otro lado también había vida. Hay padres, abuelos y todo. Pero está mal que mi cuñado esté acá. Nosotros necesitamos que él vuelva a su casa", expresó.
Los allegados confirmaron que permanecerían frente a Fiscalía hasta tener la posibilidad de volver a ver al detenido.
El homicidio que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del 21 de septiembre, alrededor de las 3, en Juana Azurduy al 800. Tal como publicó La Brújula 24, Bustos recibió al menos dos disparos por la espalda que le provocaron la muerte. Cuando llegaron los primeros patrulleros, Salazar todavía se encontraba en las inmediaciones y habría reconocido ante los efectivos que había efectuado los disparos.
Como explicación de lo sucedido, manifestó que estaba cansado de que la víctima le robara mercadería de sus camiones. Esa versión forma parte ahora de la investigación y deberá ser corroborada con las pruebas reunidas en el expediente.
Tras el procedimiento, Salazar quedó detenido y la Policía secuestró un arma de fuego calibre .22.
La declaración de este jueves constituye una nueva instancia en la investigación, mientras sus familiares insisten en reclamar que pueda recuperar la libertad. Por ahora no trascendieron los detalles de lo que dijo ante la Justicia ni una nueva resolución sobre su situación procesal.
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