Por la alerta naranja, la UNS extendió la suspensión de clases presenciales durante todo el viernes

La Universidad Nacional del Sur (UNS) anunció este viernes que decidió extender durante toda la jornada la suspensión de clases y actividades académicas presenciales debido a la alerta naranja por tormentas que rige para Bahía Blanca.

La medida comprende todas las actividades presenciales programadas para nivel universitario durante este viernes 13 de noviembre. Además, las salas de lectura permanecerán cerradas durante toda la jornada, según precisaron las autoridades de la institución.

El Rectorado recomendó a las distintas unidades académicas que, en la medida de lo posible, reemplacen las actividades presenciales por propuestas virtuales, mediante herramientas tecnológicas.

La disposición también alcanza al personal nodocente, cuyas actividades continuarán suspendidas durante todo el día. No obstante, quedan exceptuados los trabajadores de las áreas de Intendencia, Mantenimiento y Telecomunicaciones.

Por otra parte, la UNS informó que la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional será considerada una justificación válida para las inasistencias a las actividades académicas presenciales programadas.

Desde la casa de altos estudios señalaron que el Comité de Emergencia y las autoridades universitarias mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Finalmente, recomendaron a estudiantes, docentes y nodocentes mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución ante posibles nuevas comunicaciones.