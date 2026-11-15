El Gobierno busca apoyo de gobernadores para que no haya PASO: aún no tiene los votos

El Gobierno de Javier Milei intensifica las negociaciones con gobernadores y sectores aliados del Congreso para avanzar con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque reconoce que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

La reforma electoral se convirtió en una de las principales prioridades de la Casa Rosada, que pretende modificar el sistema de selección de candidatos antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo apuesta al respaldo de los mandatarios provinciales para conseguir los apoyos parlamentarios que necesita, aunque también contempla la posibilidad de suspender las primarias si no logra avanzar con su eliminación definitiva.

En el Gobierno aseguran que existe optimismo sobre el resultado de las conversaciones y anticipan que durante los próximos días podrían conocerse pronunciamientos de gobernadores favorables a la iniciativa.

Sin embargo, el escenario legislativo presenta dificultades, especialmente en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita sumar voluntades para alcanzar la mayoría requerida. El bloque libertario cuenta con 21 senadores y necesita llegar a 37 votos, por lo que las negociaciones con los 10 representantes de la Unión Cívica Radical y los 3 del PRO resultan fundamentales.

A esos eventuales apoyos se sumarían los legisladores de fuerzas provinciales, con quienes el Gobierno también mantiene conversaciones. No obstante, las posiciones de los espacios aliados todavía están lejos de ser uniformes.

En el PRO existen reparos respecto de la eliminación definitiva de las primarias, ya que históricamente el partido defendió su utilización como mecanismo de selección de candidatos. De todos modos, algunos sectores consideran que al menos debería eliminarse su carácter obligatorio.

La UCR, por su parte, todavía no definió una posición conjunta, lo que agrega incertidumbre sobre las posibilidades del oficialismo de reunir los votos necesarios. Las conversaciones se producen en medio de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, advirtió a dirigentes de su espacio que los respaldos para suspender las PASO todavía no están garantizados. En ese contexto, reclamó que Diego Santilli, uno de los funcionarios encargados de las negociaciones políticas, concrete los acuerdos necesarios para avanzar con el proyecto.

La situación refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno para transformar el respaldo político de los gobernadores en votos efectivos dentro del Congreso.

Los plazos complican la reforma electoral

Otro de los obstáculos es el calendario legislativo, debido a que el período de sesiones ordinarias finalizará el próximo 30 de noviembre. El oficialismo confía en que podrá avanzar con el tratamiento de la iniciativa durante las próximas semanas, aunque no descarta recurrir a sesiones extraordinarias para completar el debate.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el fueguino Agustín Coto, tiene previsto abordar la reforma en los próximos días. A las dificultades políticas se suma una advertencia de la Justicia electoral.

En septiembre, las autoridades judiciales señalaron que el Congreso se encuentra cerca del límite temporal recomendable para modificar las reglas electorales de cara a los próximos comicios.

El planteo apunta a garantizar que cualquier cambio sea aprobado con suficiente anticipación para permitir su implementación y brindar previsibilidad a los partidos políticos y a los votantes. Pese a esas advertencias, el Gobierno mantiene su intención de modificar el sistema vigente y considera que el apoyo de los gobernadores será determinante para conseguirlo.

La discusión promete convertirse en uno de los principales ejes de la agenda parlamentaria de las próximas semanas, en un escenario en el que la Casa Rosada deberá decidir si insiste con la eliminación definitiva de las PASO o concentra sus esfuerzos en conseguir una nueva suspensión para 2027.