Sigue la búsqueda por campos y rutas de los delincuentes que huyeron tras un choque

La Policía sigue buscando a dos sospechosos que lograron escapar tras la cinematográfica persecución que comenzó el jueves por la tarde en el centro de Bahía Blanca y terminó en inmediaciones del paraje La Mascota, cerca de Médanos.

Según pudo saber La Brújula 24, eran cuatro los hombres involucrados en la fuga a bordo de un Peugeot 308 color bordó, presuntamente vinculado con al menos tres robos cometidos en viviendas del barrio Patagonia.

Hasta el momento, dos fueron detenidos, mientras que los restantes continúan prófugos. Los investigadores realizan rastrillajes en campos de la zona y también siguen pistas relacionadas con posibles desplazamientos en vehículos.

Una de las principales incógnitas es si los sospechosos continuaron escapando a pie por los campos o consiguieron abordar otro auto para alejarse del lugar donde terminó la persecución.

La secuencia comenzó en San Martín al 600, donde efectivos de la Comisaría Primera intentaron interceptar el Peugeot 308 a partir de información proporcionada por el Centro Único de Monitoreo. Sin embargo, sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad por distintos sectores de la ciudad. Durante el recorrido, el vehículo atropelló a un motociclista en Santa Fe y Donado, quien sufrió heridas leves.

Uno de los sospechosos descendió del rodado en Villarino y Brown y escapó corriendo, pero fue alcanzado por los policías en O'Higgins y Darregueira, después de una persecución de aproximadamente seis cuadras. Se trata de Isaak Uriel Castañaga, de 21 años, quien además registraba un pedido de captura de la Justicia de Córdoba por causas vinculadas con robos y hurtos.

Los otros tres continuaron la fuga hacia Villarino, hasta que el Peugeot sufrió la rotura de un neumático delantero y terminó fuera de la calzada, en inmediaciones del paraje La Mascota. Allí abandonaron el vehículo y escaparon. Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 0.30, la Policía logró localizar y detener a Maximiliano Emanuel Núñez, de 22 años, en el kilómetro 725 de la Ruta Nacional 3.

De esta manera, quedaron dos sospechosos sin localizar, por lo que los operativos de búsqueda continuaban durante la tarde de este viernes. La investigación también busca establecer la participación de los involucrados en distintos robos bajo la modalidad de escruche, cometidos en viviendas cuyos propietarios se encontraban ausentes.

Por el momento, no se descarta que el grupo esté relacionado con otros episodios delictivos registrados en los barrios Patagonia, Palihue y Altos de la Bahía.