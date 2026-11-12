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Intentaron usurpar una casa y los sorprendieron cuando cambiaban la cerradura
El hecho ocurrió este jueves en Undiano al 1500. La Policía detuvo a dos hombres y un adolescente de 17 años, además de secuestrar herramientas utilizadas durante el intento de ocupación.
Tres personas fueron detenidas durante la mañana de este jueves cuando presuntamente intentaban usurpar una vivienda ubicada en calle Undiano al 1500. Los sospechosos fueron sorprendidos por efectivos del Comando de Patrullas mientras cambiaban la cerradura de la puerta principal.
El procedimiento se registró alrededor de las 11, luego de que personal policial acudiera al inmueble, donde los involucrados habrían ingresado sin autorización de su propietaria con la intención de ocuparlo.
Al llegar, los uniformados encontraron a los sospechosos manipulando la cerradura de acceso, presuntamente para tomar posesión de dicha propiedad. Allí fueron detenidos Rodrigo Pita Knell, de 25 años; Antonio González, de 48; y un adolescente de 17 años, acusados del delito de usurpación agravada por la participación de un menor de edad.
Durante el operativo, la Policía secuestró distintas herramientas y una cerradura que habrían sido utilizadas para concretar la maniobra.
Además, fue demorado un cuarto hombre, de 44 años, para establecer su identidad y medios de vida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, inciso C, de la Ley 13.482.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera, con intervención de la UFIJ N° 15 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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