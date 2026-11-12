Tres detenidos durante un operativo policial en pensiones de calle Soler

Un amplio operativo policial se llevó a cabo durante la mañana de este jueves en pensiones y hospedajes ubicados en las calles Soler y Lavalle, donde tres hombres fueron detenidos tras constatarse que eran requeridos por la Justicia.

El procedimiento comenzó alrededor de las 9 y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, quienes realizaron controles en distintos establecimientos de alojamiento de la zona céntrica.

En una pensión ubicada en Soler 646, los uniformados detuvieron a Rodrigo Manuel Vargas, de 42 años, quien registraba un pedido de captura activo solicitado por un Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por otra parte, en Soler 641, los efectivos identificaron a otros dos hombres que presentaban requerimientos judiciales. Uno de ellos fue Matías Rubén Spinelli, de 18 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por una causa de robo, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca.

En el mismo establecimiento fue localizado Matías Ezequiel Díaz Incovich, de 20 años, quien también registraba un pedido de paradero vigente, requerido por la UFIJ N° 3 de Necochea en una investigación por amenazas agravadas.

Desde la Policía informaron que este tipo de controles seguirán desarrollándose en pensiones y hospedajes, tanto para reforzar la prevención de delitos como para responder a inquietudes planteadas por vecinos del sector.