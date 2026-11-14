Así es la cárcel que alojará a los presos más temibles del país

La provincia de Santa Fe avanza en la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada a alojar a algunos de los delincuentes más peligrosos del país. El establecimiento, conocido como "El Infierno", está ubicado en Piñero, cerca de Rosario, y tiene prevista su inauguración para mayo de 2027.

El Complejo Penitenciario de Alto Perfil tendrá capacidad para 1.152 internos, aunque inicialmente serán trasladados unos 600 presos vinculados principalmente con organizaciones narcocriminales y delitos violentos.

La construcción, que supera el 90% de ejecución, ocupa un predio de 80 hectáreas y estará rodeada por un doble muro de cemento de 10 metros de altura y 1.800 metros de extensión.

El establecimiento contará con cuatro "minipenales", distribuidos en 24 pabellones, además de una torre central de vigilancia de 10 pisos con visión de 360 grados y un helipuerto.

Las celdas tendrán siete metros cuadrados y estarán equipadas con cama, mesa, banco, sanitario y lavatorio. Los reclusos permanecerán encerrados al menos 23 horas diarias, con apenas una hora de recreación en patios especialmente acondicionados.

Los internos serán clasificados según tres niveles de peligrosidad: jefes de organizaciones criminales, responsables de distribución de drogas y ejecutores de las bandas, incluidos sicarios. Cada categoría utilizará uniformes de diferentes colores: rojo, naranja y amarillo, respectivamente.

Entre las medidas de seguridad se destacan tres sistemas de escaneo, cámaras de vigilancia permanente e inhibidores de señales de teléfonos celulares y drones.

Además, las visitas estarán restringidas a dos familiares autorizados, mientras que los encuentros con abogados se realizarán mediante dispositivos de comunicación separados por cristales de seguridad. Tampoco estarán permitidas las visitas íntimas.

El complejo contará con aproximadamente 850 agentes penitenciarios y buscará impedir que los principales cabecillas continúen dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

Entre los nombres mencionados para futuros traslados aparecen Máximo Ariel "El Viejo" Cantero y Ramón Ezequiel "Monchi Cantero", vinculados con Los Monos, además de Lisandro Damián Contreras, señalado como referente de Los Menores.

Con información de Clarín