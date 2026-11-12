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Organizan una jornada gratuita para prevenir el grooming y promover el cuidado digital de las familias
La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera. Estará abierta a toda la comunidad y requiere inscripción previa.
En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el Municipio bahiense anunció la realización de “Conectados y en familia”, una jornada para promover el uso responsable de las herramientas digitales y brindar recursos para prevenir situaciones de riesgo en internet.
La propuesta tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, de 18:30 a 20, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560, y es abierta a toda la comunidad.
La iniciativa es impulsada por la Agencia de Participación y la Secretaría de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario del Municipio, en articulación con la Fundación "Ser y Hacer", a través de su Programa de Responsabilidad Digital.
El encuentro estará a cargo de integrantes de la fundación y buscará generar un espacio de intercambio y aprendizaje para que las familias puedan acompañar a niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.
Bajo la consigna “Escuchamos para acompañar, hablamos para prevenir”, la jornada apunta a fortalecer el diálogo familiar y fomentar herramientas de prevención frente a los peligros que pueden presentarse en las plataformas digitales.
Desde la organización informaron que la participación es gratuita, pero se requiere inscripción previa mediante un formulario online.
La actividad forma parte de las acciones de concientización sobre el grooming, una modalidad de acoso sexual en la que una persona adulta establece contacto con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con fines sexuales.
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