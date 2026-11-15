Medio limón para limpiar la canilla de la cocina: cómo funciona y qué precauciones tener

La canilla de la cocina es uno de los elementos más utilizados del hogar y, con el paso del tiempo, suele acumular manchas blanquecinas, restos de jabón y depósitos de sarro que afectan su apariencia.

Para combatir este problema existe un sencillo truco casero que requiere un ingrediente habitual en cualquier cocina: medio limón, cuya acidez puede ayudar a recuperar el brillo de algunas superficies metálicas.

Según publicó Canal 26, el secreto de este método se encuentra en el ácido cítrico, una sustancia presente naturalmente en el limón que tiene la capacidad de actuar sobre los depósitos minerales que deja el agua.

De esta manera, frotar suavemente la pulpa sobre determinadas superficies puede facilitar la eliminación del sarro superficial y de las marcas que se acumulan con el uso cotidiano.

Además, el procedimiento permite desprender algunos residuos de jabón y deja un aroma fresco en la zona de la pileta.

Cómo limpiar la canilla con medio limón

El procedimiento es sencillo y solamente requiere un limón fresco y un paño suave.

El primer paso consiste en cortar la fruta por la mitad y retirar las semillas. Luego, siempre que el material de la grifería lo permita, se debe pasar suavemente la pulpa sobre las zonas que presentan manchas o acumulación de sarro.

La recomendación es dejar actuar el jugo durante uno o dos minutos, evitando una exposición prolongada que pueda afectar la terminación del metal.

Una vez transcurrido ese tiempo, es importante enjuagar con abundante agua para eliminar completamente los restos de ácido cítrico.

Finalmente, se aconseja secar la superficie con un paño de microfibra, lo que ayuda a evitar nuevas marcas de agua y contribuye a recuperar el brillo.

No es necesario ejercer demasiada presión ni repetir el procedimiento varias veces. Si las manchas persisten, conviene recurrir a un producto específico para el material de la canilla.

En qué canillas se puede utilizar y cuáles conviene evitar

Aunque se trata de una alternativa económica y sencilla, el limón no es adecuado para todas las griferías, ya que su acidez puede deteriorar determinados materiales y acabados.

En el caso del acero inoxidable, algunas superficies pueden tolerar una limpieza breve, aunque siempre es recomendable consultar las indicaciones del fabricante.

Las canillas cromadas requieren especial precaución, debido a que ciertos revestimientos pueden dañarse por el contacto con sustancias ácidas.

Por su parte, no se recomienda utilizar limón directamente sobre superficies de latón ni sobre griferías con terminaciones negras, doradas o pintadas, ya que podrían sufrir alteraciones en el color o deterioro del revestimiento.

También debe evitarse su contacto con mármol, piedra natural y otros materiales sensibles a los ácidos.

La principal ventaja de este truco es que permite aprovechar un ingrediente cotidiano para combatir determinadas manchas, sin necesidad de recurrir a productos de limpieza más costosos.

Sin embargo, antes de ponerlo en práctica, resulta fundamental verificar que la superficie sea compatible con sustancias ácidas para evitar que una solución casera termine provocando daños en la grifería.