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Cansado de que le robe, mató al presunto ladrón y se entregó a la Policía
La víctima de 23 años, recibió dos tiros por la espalda. Al arribo de los patrulleros, el autor de los disparos, de 37, admitió el hecho.
Un hombre fue asesinado de dos disparos por la espalda durante la madrugada de este lunes en Juana Azurduy al 800, en un hecho por el que fue aprehendido un vecino que, según las primeras informaciones, admitió ante la Policía haber efectuado los disparos.
El crimen se produjo alrededor de las 3, cuando por circunstancias que ahora intenta establecer la investigación se produjo un episodio entre dos hombres que vivían en el mismo sector.
Según pudo saber La Brújula 24, la víctima --identificada como Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años-- recibió al menos dos impactos de arma de fuego por la espalda y murió como consecuencia de las heridas.
Tras un llamado de emergencia, los primeros móviles policiales llegaron hasta el lugar y encontraron al presunto autor, José Luis Salazar (37), todavía en las inmediaciones.
En ese momento, Salazar habría reconocido frente a los efectivos ser quien había disparado. Como explicación de lo ocurrido, manifestó que estaba cansado de que Bustos le robara la carga de sus camiones, aunque esa versión forma parte ahora de la investigación y deberá ser corroborada mediante testimonios y otras pruebas.
El sospechoso fue inmediatamente arrestado y quedó a disposición de la Justicia. También se secuestró el arma de fuego calibre .22.
En el sector trabajó personal policial para preservar la escena, mientras se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, entre ellas el relevamiento de rastros y la búsqueda del arma utilizada.
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