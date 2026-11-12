Qué le dijo el Papa al bahiense que le entregó una ofrenda durante la misa de Luján

"Un gusto, un placer. Dios te bendiga". Con esas palabras, el papa León XIV saludó a Joselo, un bahiense de 47 años que logró superar una etapa de su vida marcada por el alcohol, las adicciones y la situación de calle. El encuentro se produjo durante la misa celebrada en Luján, donde tuvo la oportunidad de acercarse al altar y entregarle una ofrenda al Pontífice.

En diálogo con el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, Joselo relató los detalles del momento que nunca imaginó vivir y recordó el mensaje que pudo transmitirle al máximo representante de la Iglesia católica. "Le agradecí por seguir el legado del papa Francisco y le dije que representaba a los chicos en recuperación de Hogares de Cristo", contó.

La oportunidad surgió cuando su coordinadora le comunicó que había sido seleccionado para participar de la entrega de ofrendas durante la celebración. Junto con Gladys, una mujer vinculada a Cáritas Argentina, tuvo la responsabilidad de representar a quienes trabajan diariamente para superar las adicciones.

"Estuvimos unos segundos de fama, por decirlo así, cara a cara con el Papa", recordó entre risas, aunque reconoció que los nervios fueron inevitables ante la importancia del momento.

Sin embargo, detrás de ese encuentro existe una historia de superación que comenzó mucho antes. Joselo es oriundo del barrio Noroeste y pasó aproximadamente cinco años viviendo en la calle, muchas veces durmiendo en los vagones del Parque Noroeste o en cualquier lugar donde pudiera encontrar refugio. "Mientras tuviera algo de alcohol al lado mío, para tapar y para apaciguar el dolor y la angustia, dormía en cualquier lado. Y yo pensaba que era vida eso", confesó.

Su historia comenzó a cambiar después de la inundación de marzo de 2025, cuando decidió acercarse a Hogares de Cristo para pedir ayuda. Desde entonces encontró un espacio de contención, inició su recuperación y comenzó a acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. "Uno no se puede salvar solo. Una vez que pedimos ayuda, nos tenemos que dejar ayudar", reflexionó.

Al recordar su encuentro con León XIV, Joselo reconoció que difícilmente habría podido vivir semejante experiencia si no hubiera tomado aquella decisión. "Si no hubiera tomado esa decisión de poder venir al hogar, no hubiera estado frente al Papa. Estaría tomando un vino ahí en la esquina de mi barrio", expresó.

Actualmente está cerca de completar dos diplomaturas y tiene el proyecto de compartir su experiencia a través de charlas destinadas a personas que necesitan ayuda para salir de las adicciones.

Aunque admitió que durante su recuperación atravesó momentos en los que quiso abandonar el proceso, destacó que la fe y el acompañamiento de sus compañeros fueron fundamentales para continuar. "Muchas veces me quise ir, muchas veces me he querido rendir", reconoció.

El saludo del Papa representó para Joselo un momento especial dentro de ese camino, pero también una motivación para profundizar su compromiso con quienes aún viven situaciones similares a las que él atravesó. "Con más fuerza que nunca a la calle, a sacar pibes, a sacar gente de la calle", aseguró.

Y concluyó con una reflexión sobre la importancia de acompañar a las personas durante su recuperación: "No todos los días van a estar bien los chicos, pero no importa, nosotros los tenemos que recibir igual".