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El reclamo por un femicida que busca pareja desde la cárcel: "Hay que alertar a otras mujeres"
Mario Saucedo cumple prisión perpetua por el asesinato de Mónica Esteban. La maniobra en redes sociales fue denunciada por una amiga de la víctima en La Brújula 24.
Mario Alberto Saucedo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mónica Giselle Esteban, volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se conociera que tendría un perfil en Facebook Parejas para contactar mujeres desde la cárcel.
La situación fue denunciada por Paola Balmaceda, amiga de la víctima, quien expresó su indignación y aseguró que no es la primera vez que descubre cuentas atribuidas al hombre que asesinó a Mónica en septiembre de 2017.
En diálogo con Modo Sábado, por La Brújula 24, la mujer explicó que la última publicación apareció en Facebook Parejas, una plataforma destinada a conocer personas y establecer relaciones sentimentales.
“Esta vez fue en Facebook Parejas, intentando contactar mujeres. Y lo más cínico es lo que publicaba”, manifestó.
El perfil aparece bajo el nombre de usuario “Maritoo, 46” y contiene una presentación en la que su titular reconoce que está privado de la libertad, pero expresa su intención de establecer nuevos vínculos.
“Creo en las charlas sinceras, las risas compartidas y las conexiones reales. Hoy estoy privado de mi libertad, pero sigo teniendo mucho para dar y ganas de conocer a alguien especial”, señala el texto difundido en las capturas.
Paola aseguró que su intención al hacer pública esta situación es advertir a otras mujeres que podrían desconocer los antecedentes del condenado.
“Mónica hoy ya no está con nosotros. Él nos arrebató la vida de ella. En contra de eso no podemos hacer otra cosa, pero sí puedo alertar a otras mujeres”, expresó.
La entrevistada también reveló que durante los últimos años encontró otras cuentas que atribuye a Saucedo, incluso con diferentes nombres.
“Las veces que lo he encontrado, fue con diferentes apodos. Pero siempre, gracias a Dios, los puedo encontrar”, sostuvo, y explicó que cuenta con la colaboración de familiares y amigos para identificar esos perfiles.
La situación reabrió el debate sobre el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. Desde la pandemia, los internos de las cárceles bonaerenses pueden acceder a estos dispositivos para mantener contacto con sus familias y desarrollar actividades educativas.
Sin embargo, Paola cuestionó que esa posibilidad sea utilizada para intentar establecer relaciones sentimentales.
“Él no lo está usando para vincularse solo con su familia. Está incitando a que mujeres contacten con él para charlar y ver después qué sucede”, advirtió.
Hasta el momento no se informó una verificación oficial de la titularidad de la cuenta denunciada ni eventuales medidas de las autoridades penitenciarias.
El recuerdo del femicidio
Mónica Esteban tenía 40 años cuando fue asesinada el 29 de septiembre de 2017 en su vivienda de Washington al 700, en el barrio Villa Mitre.
La investigación determinó que había sido estrangulada y que se intentó presentar la escena como un suicidio.
Paola recordó que conocía a la víctima desde hacía muchos años y que ambas trabajaban juntas. Incluso fue una de las primeras personas que llegó a la vivienda cuando Mónica no se presentó a trabajar y dejó de responder las llamadas.
“Yo fui la primera que llegué a la casa para buscarla”, relató.
La mujer contó que inicialmente pensó que su amiga se había quedado dormida o que podía haber sufrido un accidente doméstico, pero la situación cambió cuando llegó la Policía.
Según recordó, en un primer momento una agente mencionó la posibilidad de un suicidio, una hipótesis que Paola rechazó inmediatamente.
“Nosotros habíamos hablado a la noche y ella tenía preparadas unas cosas. No podía ser, ella no se quitó la vida”, recordó.
También sostuvo que conocía a Saucedo y que, durante buena parte de la relación, se mostraba de una manera diferente frente a Mónica y su entorno.
“Una persona normal, engatusadora. La verdad que sí había denuncias antes, pero nunca creímos que podía llegar a esto, porque con ella se mostraba diferente”, expresó.
Saucedo fue detenido el 1 de octubre de 2017 en la provincia del Chaco. El 6 de noviembre de 2018, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca lo condenó a prisión perpetua por el femicidio.
La sentencia quedó firme en diciembre de 2025, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso presentado por su defensa.
“Pasaron nueve años, pero duele como el primer día”
Durante la entrevista, Paola reconoció que la aparición de estos perfiles vuelve a generar dolor entre los familiares y allegados de la víctima.
“Yo hoy alzo la voz por ella, porque pasaron nueve años, pero duele como el primer día”, afirmó.
Y recordó a Mónica como una persona muy querida por quienes compartieron su vida: “Era una persona excelente. Quien la haya conocido sabe que era una persona excelente. Una buena amiga, buena persona”.
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