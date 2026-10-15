Tini y De Paul cambian la fecha de su casamiento: los detalles

La periodista Laura Ubfal repasó las principales novedades del mundo del espectáculo en su habitual participación en Hora Pico, por La Brújula 24, y reveló detalles sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el regreso de Marcelo Tinelli a la conducción y la situación de Jey Mammón.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue la fecha elegida para el casamiento de Tini y De Paul, prevista para diciembre. Según explicó Ubfal, la pareja tuvo que modificar sus planes por una celebración familiar vinculada a Lionel Messi.

"Cuando pusieron la fecha se iba a casar María Sol", señaló en referencia a la hermana del capitán de la Selección argentina. Sin embargo, comentó que aquella boda quedó suspendida tras el fallecimiento de un familiar.

De esta manera, la celebración de Tini y De Paul quedó fijada para el 19 de diciembre, una semana antes de lo que inicialmente pretendían. La periodista explicó que las fechas de fin de año son elegidas habitualmente por los futbolistas para organizar sus casamientos, ya que coinciden con sus vacaciones.

Otro de los temas abordados fue el regreso de Marcelo Tinelli, quien estrenó Dale Match a través de Infobae. Ubfal destacó el resultado del debut y el equipo que acompaña al conductor, integrado, entre otros, por Anita Martínez y Roberto Peña.

Además, se refirió a las versiones sobre una posible nueva relación sentimental del empresario. "Eso es lo que dijo Matías Vázquez. Yo lo publiqué porque me pareció divertido, no se lo pregunté a Marcelo", aclaró.

De todas maneras, no descartó la posibilidad de un nuevo romance: "Puede ser, porque a Marcelo no le gusta mucho estar solo".

La periodista también se refirió a la situación de Jey Mammón, quien, según comentó, dejó Chapadmalal y viajó a Miami después de las controversias que lo tuvieron como protagonista. "Se fue a Miami. Tiene mucho miedo con todo lo que pasó. En Chapadmalal lo declaran prácticamente persona no grata", sostuvo Ubfal.

También mencionó que la propiedad que el conductor posee en esa localidad balnearia fue puesta a la venta, aunque no brindó mayores precisiones sobre su futuro.

En otro tramo de la entrevista, Ubfal realizó un balance de los Martín Fierro de la Música y destacó especialmente la convocatoria de artistas de diferentes generaciones y estilos. "Lo lindo fue ver tantas figuras reunidas. Me parece que eso tuvo un valor invaluable", expresó al mencionar a Palito Ortega, Alejandro Lerner, Abel Pintos, María Becerra, La Mona Jiménez y Juanse, entre otros.

Además, consideró merecido el Martín Fierro de Oro que recibió Abel Pintos y destacó los resultados de audiencia que consiguió Canal 9 con la transmisión de la ceremonia.

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