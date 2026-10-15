Caruso Lombardi le pidió a Dagna "que se mueva" para que "no lo acuesten" el domingo

Ricardo Caruso Lombardi lanzó una fuerte advertencia sobre lo que puede ocurrir el próximo domingo en Formosa, cuando Olimpo visite a San Martín en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A, y puso el foco en el arbitraje y las presuntas influencias políticas dentro del fútbol argentino.

En una extensa entrevista con el programa Hora Pico, de La Brújula 24, el exentrenador y actual panelista sostuvo que el conjunto bahiense deberá extremar los cuidados para evitar decisiones arbitrales que puedan perjudicarlo en su búsqueda del ascenso a la Primera Nacional.

"Hay que hablar antes, no después. Después es tarde", comenzó diciendo Caruso, quien aseguró que sus advertencias públicas buscan poner bajo observación a los responsables de dirigir los encuentros decisivos.

El exdirector técnico vinculó sus sospechas con la influencia política que, según su interpretación, tienen determinados clubes en las categorías del ascenso. "A San Martín de Formosa le habían prometido el año pasado que iban a estar hasta el final, y resulta que eran seis mil y lo tuvieron que dormir. Entonces, le prometieron para este año", afirmó, sin aportar pruebas que permitieran corroborar esa versión.

En ese sentido, mencionó al gobernador formoseño Gildo Insfrán y sostuvo que las relaciones entre dirigentes deportivos y referentes políticos pueden influir en las competencias.

Caruso también hizo referencia al partido de ida, que terminó 1 a 1 en el estadio Roberto Carminatti, y advirtió por el escenario que podría encontrar el aurinegro de visitante. "Acá San Martín vino a manejarte el partido, a tenerlo bajito, quietito, y después te cocinan allá. Olimpo tiene buen equipo, esa es la ventaja, pero es muy difícil", manifestó.

Para el exentrenador, la clave estará en que el equipo dirigido por Carlos Mungo mantenga la concentración hasta el último minuto y evite situaciones que puedan dar lugar a sanciones. "Lo van a dormir. Hay que tener un poquito más de cuidado", insistió.

Consultado sobre el efecto que pueden tener sus declaraciones en el plantel y los hinchas, Caruso explicó que su intención es generar una advertencia pública. "Si no decís nada, te toman de idiota y te cocinan. En cambio, así ya le metí el alerta. Ya con el alerta no es lo mismo", expresó.

También aseguró que en otras oportunidades mantuvo conversaciones con entrenadores después de realizar advertencias similares y que, según su experiencia, la exposición pública puede condicionar la actuación de los árbitros.

Uno de los principales destinatarios de sus cuestionamientos fue Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras, designado para dirigir el encuentro del domingo desde las 15.30. "Mirá que Cavallero es travieso también. Este pibe también es peligroso, entonces hay que tenerlo, por lo menos que sepa. Que sepa, le decís: 'Bueno, Cavallero, no te equivoques'", señaló.

Sus afirmaciones constituyen opiniones y sospechas del exentrenador, sin que se hayan presentado en la entrevista elementos que permitan comprobar irregularidades en la designación arbitral o anticipar decisiones perjudiciales para Olimpo.

Caruso también recordó antecedentes de arbitrajes polémicos que involucraron a Villa Mitre, particularmente en sus enfrentamientos con equipos santiagueños, y sostuvo que los clubes bahienses se encuentran en desventaja frente a instituciones que, según su visión, cuentan con mayor respaldo político.

En otro tramo de la charla se refirió a la dirigencia del fútbol argentino y mencionó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en relación con la influencia que atribuye a determinados dirigentes. Incluso consideró que Alfredo Dagna, el presidente de Olimpo, debería realizar gestiones ante las autoridades del fútbol argentino para garantizar condiciones normales de competencia.

"Olimpo tiene buen equipo, esa es la ventaja", reiteró Caruso, aunque remarcó que el entrenador Carlos Mungo deberá preparar a sus futbolistas para mantener la calma ante cualquier circunstancia.

"Carlitos tiene que prevenirlo. Ya sabe, tonto no es. Y tiene que tener preparados a los jugadores, no hacer nada que les dé pie", recomendó.

La entrevista también incluyó cuestionamientos sobre el funcionamiento del arbitraje en Primera División, con referencias a Barracas Central, Deportivo Riestra, River y Racing. Caruso sostuvo que existen diferencias de criterio en las decisiones arbitrales y volvió a cuestionar la conducción del fútbol nacional.

Sobre el cierre, el exentrenador aclaró que su intención no es perjudicar a San Martín de Formosa, sino que la clasificación se resuelva dentro de la cancha y sin controversias. "Ojalá que esta prevención sirva para que se termine toda la mugre. Y si le toca a Olimpo, le toca a Olimpo. Y si los de Formosa le ganan en condiciones normales, bienvenido sea", expresó.

Finalmente, dejó un mensaje para el equipo bahiense y sus simpatizantes: "Ojalá que todo el mundo diga que me equivoqué, que soy un bocón, que soy un vendehumo. Que digan lo que se les cante. Pero ojalá que pase Olimpo".

El aurinegro emprenderá este jueves, día de su 116º aniversario, un viaje de más de 20 horas rumbo a Formosa. Después del empate 1 a 1 en Bahía Blanca, la serie se definirá el domingo desde las 15.30, con un lugar en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional en juego.