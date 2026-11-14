Incidentes en el partido Huracán-Libertad: autos rotos y encontronazos con la policía

Mientras se disputaba la tanda de penales en el partido de Huracán vs Libertad por una de las semifinales del Torneo Oficial de la Liga del Sur se reportaron varios incidentes violentos.

Según reportó IngenieroWhite.com, desde la ruta tiraron bombas de humo azules y blancas, que provocaron la reacción de la hinchada local.

En esa réplica, hubo encontronazos con la policía y el grupo de dirigentes que acompañó a los jugadores de Libertad (el partido se jugó sin público visitante).

Entre los daños se reportan varios autos rotos, entre ellos el de Mariano Moreno, ex-jugador de Libertad y de Huracán.