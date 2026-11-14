Néstor de la Iglesia, un ingeniero que halló su vocación en el periodismo

Por Leandro Grecco

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Hay rostros que quedan asociados a determinados lugares, del mismo modo que algunas voces se vuelven inseparables de una época. Durante décadas, cuando los televisores todavía eran el centro de reunión de muchas familias y los noticieros marcaban buena parte de la agenda cotidiana, Néstor de la Iglesia fue uno de esos personajes que entraban a los hogares sin necesidad de pedir permiso.

Su presencia frente a las cámaras terminó siendo tan habitual como reconocible. El tono de voz, la manera de comunicar y aquel bigote que adquirió una notoriedad propia conformaron una identidad que trascendió la pantalla. Sin embargo, detrás de esa figura familiar para varias generaciones de televidentes hay una historia que comenzó bastante lejos de los estudios de televisión.

Porque antes de convertirse en periodista fue un chico que jugaba al fútbol como arquero, un estudiante que viajaba a dedo para poder asistir a la universidad y un joven que soñaba con encontrar un lugar frente al micrófono. También fue un ingeniero que durante años debió repartir sus jornadas entre una central eléctrica, los estudios de televisión y las responsabilidades familiares.

A más de una década de haber dejado el noticiero, conserva intacta su curiosidad y una convicción que considera indispensable para quienes ejercen el oficio: preguntar, repreguntar y asumir la responsabilidad de representar a quienes no siempre tienen la posibilidad de hacerse escuchar. En esta edición de "De Ayer a Hoy", Néstor de la Iglesia recorre las distintas estaciones de una vida en la que los cálculos matemáticos y las noticias encontraron la manera de convivir.

"Llegué a este mundo el 5 de agosto de 1949, soy puntaltense, los primeros años de mi vida fueron en una casa de Pellegrini al 1000 del barrio El Castillo, luego nos mudamos a Pueyrredón y Remedios de Escalada, cerca del Parque San Martín", comenzó relatando, al recuperar las primeras imágenes de su niñez. Y agregó: "Mi papá era carnicero y mi mamá peluquera, soy el mayor de tres hermanos, la del medio se llama Susana y el menor es Daniel. La primaria la hice en la Escuela N° 99, en la esquina de Paso y Luiggi y la secundaria en el Colegio Nacional de Urquiza y Roca".

La educación ocupó un lugar importante en aquellos años, aunque también hubo tiempo para el deporte y otras inquietudes que, sin saberlo, terminarían anticipando su futuro profesional. "Paralelamente fui a inglés a la Cultura Inglesa y de manera amateur jugué al fútbol, era arquero e hincha de Sporting", recordó, antes de explicar los motivos que lo llevaron a radicarse en Bahía Blanca.

"En Bahía me instalé porque elegí cursar Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Sur, si bien no tenía totalmente clara mi vocación, era bueno en matemática y química y un amigo iba a seguir la misma carrera", señaló. La posibilidad de estudiar implicaba un sacrificio económico importante para su familia. Por eso, durante el comienzo de su etapa universitaria encontró una alternativa para reducir los gastos.

"El primer año viajé a dedo desde Punta Alta porque en casa se hacía pesado desde el punto de vista económico poder solventar los costos porque además éramos tres hermanos, todos con sus necesidades", explicó sobre aquellos tiempos en los que la voluntad de continuar estudiando debía imponerse a las dificultades. Sin embargo, había otra actividad que le despertaba un interés especial y que comenzó a manifestarse mucho antes de ingresar a la universidad.

"A mí me gustaba la locución y el periodismo, estando en la primaria había hecho un ensayo con un par de amigos, una hojita escolar que luego continuó en la secundaria", reveló. Su acercamiento al micrófono también encontró un espacio en las tradicionales celebraciones estudiantiles que se organizaban por aquellos años. "En las estudiantinas de fin de año que organizaba un profesor de educación física muy recordado llamado Alcídes Nanni, y en esos eventos me tocaba estar en el micrófono", contó.

Y añadió otro recuerdo de una época en la que la lectura en voz alta formaba parte de la enseñanza cotidiana: "Soy de la época en la que en el aula te hacían pasar al frente a leer en voz alta, algo que practicamos mucho con Rubén Filócamo, un vecino que era muy conocido en el partido de Coronel Rosales, como parte de un juego, pero que a su vez nos tomábamos muy en serio".

El primer contacto concreto con la radio llegaría en 1968, cuando la oportunidad inesperada abrió una puerta que hasta entonces parecía difícil de alcanzar. "Un amigo en común que era el padre de Hugo 'Coco' Segovia nos contó que había un espacio libre de la curia en Radio Nacional los jueves a las 10:30 por lo que nos ofreció si le podíamos dar una mano para cubrirlo", reconstruyó.

Para aquel muchacho que acababa de terminar el secundario, la propuesta representaba mucho más que una simple experiencia. "Recién había terminado el secundario y para mí esa oportunidad era casi tocar el cielo con las manos", confesó. Por aquellos años también había incursionado en el teatro independiente, una actividad que le permitió participar de una experiencia muy particular vinculada con una de las grandes figuras de la actuación argentina.

"Con autorización de Ricardo Talesnik, que era el autor, la pudimos hacer realidad, a punto tal que luego vino Norman Briski a representarla y comimos un asado con él en Punta Alta y nos tomamos una foto", recordó sobre la puesta en escena de la obra La Fiaca. El episodio tuvo una segunda parte muchos años después, cuando volvió a encontrarse con el actor. "Hace poco este excelentísimo actor vino a Bahía, lo esperé afuera de la sala y se acordaba de aquella anécdota y me regaló su autógrafo", relató, satisfecho por la posibilidad de recuperar aquel momento de juventud.

La oportunidad de ingresar profesionalmente a los medios apareció a partir de un concurso de locutores organizado por LU2. Fueron María Palma Nazzaro y Julio Raitzin quienes le comentaron que existía esa posibilidad. "Me inscribí casi sobre el cierre, con el número 199 y fui superando todos los filtros, hasta que quedamos dos, 'Pichi' Comán como locutor comercial y en mi caso para informativo", detalló.

Pero cuando parecía tener el objetivo al alcance de la mano, apareció un obstáculo que poco tenía que ver con su capacidad para hablar frente a un micrófono. "El problema es que el último examen era escribir a máquina y yo era muy malo, usaba un dedo de cada mano por lo que le pedí una a un amigo para practicar un poco y pude salir del paso", recordó sobre aquella prueba que terminó superando.

El ingreso a LU2 le permitió compartir el ambiente laboral con figuras que marcaron una época dorada de la radiofonía local. "En esa época había próceres como (Néstor Ángel) 'Cacho' Barbieri, (Norberto) 'el Cabezón' Martínez, (José Román) Cachero, (Néstor) Sendra, (Adolfo) 'Chueco' Orden, entre otros", enumeró con admiración. "Con ese primer sueldo me pude mudar a Bahía y desempeñé labores no solo en la emisora, sino también en Canal 9, pero paralelamente seguía cursando la carrera universitaria que terminé en septiembre de 1977", señaló.

El camino hasta obtener el título no resultó fácil, especialmente porque debía compatibilizar las exigencias académicas con los horarios de trabajo. "Me demandó dos años más del tiempo previsto porque había materias que no podía cursar por mis horarios como locutor que, en ocasiones, eran de madrugada", explicó.

Su debut laboral en la radio también quedó asociado a uno de los acontecimientos políticos que marcaron la historia argentina. "Mi inicio en la empresa fue el 29 de mayo de 1970, el día en el que los Montoneros secuestraron a Pedro Eugenio Aramburu por lo que mi bautismo laboral fue bastante movido", evocó.

Con el título universitario y nuevas posibilidades profesionales, llegó el momento de tomar decisiones. Su incorporación a la Central General San Martín, donde desarrollaría una extensa trayectoria como ingeniero, lo llevó a reorganizar sus actividades en los medios. "Cuando conseguí trabajo como ingeniero en la Central General San Martín, empresa eléctrica donde estuve 30 años, dejé la radio y me quedé en el canal, donde comencé a ejercer labores en el 72", puntualizó.

Y admitió que "fue una etapa en la que había que optimizar al máximo las 24 horas del día porque las ocupaciones eran múltiples entre el estudio y el trabajo". Su primera aparición televisiva estuvo vinculada con una costumbre que hoy pertenece a otra época: seguir los resultados del fútbol para completar las apuestas del Prode. "Lo primero que hice frente a la cámara fue con 'el Petiso' Bodanza actualizando en las tandas publicitarias de las películas del domingo los resultados de partidos de fútbol que estaban en la grilla del Prode", recordó.

Aquellas intervenciones terminaron siendo el primer escalón de un recorrido que se extendería durante más de cuatro décadas. "Esa es la puerta de entrada a lo que luego fue mi incursión en el noticiero que se prolongó hasta marzo de 2016", sintetizó sobre una experiencia que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión bahiense.

En ese largo período hubo una particularidad de su apariencia que terminó adquiriendo una dimensión inesperada. Su bigote se convirtió en una marca personal tan característica que incluso su desaparición llegó a despertar comentarios. "El bigote fue algo que me trascendió por completo, sin querer se transformó en un ícono de la época y hasta en cierta forma me cuestionaron cuando me afeité", reconoció.

La repercusión fue tal que Fernando Monacelli le dedicó una columna en tono humorístico en el diario La Nueva, preguntándose por los motivos de aquella transformación. Según explicó, la decisión tuvo que ver con una cuestión estética que había comenzado a observar durante las apariciones televisivas. "Contra lo que dicen muchos, incluso los más allegados, no tengo canas en el cabello de la cabeza, solo algunas al costado, arriba de las orejas y muchas en la barba", aclaró.

"Con las luces del estudio del canal ya se notaba mucho el contraste entre el pelo oscuro y el bigote blanco, a punto tal de que un par de veranos, en las vacaciones y antes de tomar la decisión definitiva había amagado con afeitar mi rostro por completo para ver cómo me quedaba", explicó entre las anécdotas que le dejó aquella característica de su imagen. Finalmente, aprovechó un viaje al exterior para concretar el cambio. "En 2013 me quité eso que había sido mi sello distintivo en cuanto a la imagen y al notar que me reconocía correctamente, ya no me dejé crecer más el vello encima del labio", contó.

Tres años después llegaría otra decisión importante: ponerle punto final a su extensa participación en el noticiero de Canal 9. "Me pude haber jubilado antes, pero continué hasta el aniversario del canal y me pude despedir frente a cámara, cumpliendo una etapa que creo logré cerrar en el momento indicado", expresó.

No obstante, esa despedida estuvo lejos de significar un alejamiento definitivo de la comunicación. Por el contrario, tenía muy claro que necesitaba mantener su actividad y encontrar nuevos objetivos. "Soy de los que cree que uno debe tener un proyecto continuador porque con la extensión de la longevidad uno pasa a retiro estando todavía pleno, no creo en esa gente que se va a su casa de un día para el otro", reflexionó.

En ese sentido, la radio volvió a ocupar un lugar central en su vida, esta vez a partir de un proyecto compartido con Fabiana Úngaro. "En mi caso venía haciendo radio, un programa que siempre habíamos querido realizar con ella, entonces yo sabía que podía continuar en esa labor", explicó. Y destacó que esa continuidad le permitió mantenerse ocupado, activo y con la posibilidad de seguir planificando contenidos.

Su reconocimiento público también despertó, en distintas ocasiones, algunas inquietudes relacionadas con una eventual participación política. Sin embargo, nunca llegó a concretarse una propuesta formal. "Sobre si me ofrecieron alguna vez entrar en política, nunca hubo nada en firme, más allá de los sondeos laterales que recibí, pero tal vez no fue la época indicada", indicó.

Y completó: "Quizás alguna propuesta podría haber respondido afirmativamente, pero hay que estar preparado porque exige un compromiso adicional, nunca quise desprenderme de mi familia". Precisamente, los afectos constituyen una parte fundamental de su historia, especialmente en una vida marcada por jornadas extensas y obligaciones laborales que muchas veces reducían el tiempo disponible en el hogar.

"Estoy casado con Mirta y somos padres de dos varones, no fue fácil estar presentes en la crianza de nuestros hijos porque ella también tenía dos trabajos", reconoció. "El mayor es Nicolás que es médico y vive en España y Franco que está en Bahía, es docente y tiene un emprendimiento con su esposa en el rubro gastronómico, además soy abuelo, algo que me hace muy feliz", contó, dejando en evidencia la satisfacción que le genera esta nueva etapa familiar.

En esa misma dirección, mostró su faceta más sensible: “Luna, mi nieta, vive lejos, pero es la luz de mis ojos y la razón de mi existencia a esta altura de la vida. Ella ocupa todos mis pensamientos”. Fue el único momento de este ida y vuelta donde se quebró la firmeza de la voz de Néstor, la cual persiste intacta pese al paso de los años y retumba, en los oídos de los que solían sintonizar Telenueva durante el horario de la cena.

Fuera de los estudios de radio y TV, también encontró tiempo para cultivar otras pasiones, particularmente los automóviles y la pesca. Sobre esta última actividad, apeló al humor para defender a quienes suelen ser cuestionados por el tamaño de sus capturas. "Los autos y principalmente la pesca fueron cosas que siempre me gustaron y respecto de esta última actividad siempre digo que los que disfrutamos de tirar la caña no somos mentirosos, somos exagerados (risas)", lanzó, con una ocurrencia que seguro compartirán muchos aficionados.

Tras haber atravesado transformaciones tecnológicas que modificaron completamente la manera de producir y consumir noticias, de la Iglesia observa el presente de los medios con una combinación de reconocimiento hacia sus colegas y preocupación por los nuevos desafíos. "Dentro del periodismo y la comunicación me tocó transitar por todos los cambios, actualmente la responsabilidad es de una magnitud enorme a nivel profesional, estamos expuestos a un nivel de desinformación", advirtió.

Pese a ese escenario, mantiene una valoración positiva sobre el trabajo de quienes ejercen la profesión en la ciudad. "En Bahía tenemos una calidad de trabajadores de prensa sólida, varios con una amplia trayectoria y jóvenes que vienen pisando fuerte, todos con responsabilidad de ser los que ponen la voz, la cara o la firma a lo que se informa", sostuvo. Su reflexión adquiere especial relevancia frente a la incorporación de herramientas tecnológicas que ofrecen posibilidades impensadas hasta hace pocos años, pero también plantean interrogantes sobre el futuro de la profesión.

"Hoy, con la irrupción de la Inteligencia Artificial, se puede perder la esencia del periodista, quizás algo denostada, pero lo que nunca se puede perder es esa obligación de preguntar y repreguntar, ser molesto", afirmó con contundencia. Y estableció una definición sobre el sentido que, a su entender, debe conservar el trabajo periodístico: "Ser la voz del vecino común que a lo mejor no tiene la posibilidad de llegar al protagonista, es una obligación ser el que represente al ciudadano".

Tal vez allí aparezca la mejor síntesis de su historia. El muchacho que practicaba la lectura en voz alta con un amigo, que se forjó un destino después de superar una prueba de mecanografía casi imposible y que aprendió a repartir las horas entre cables, fórmulas y cámaras, terminó encontrando en la comunicación algo que no figura en ningún título universitario. Después de tantos años, tantos cambios tecnológicos y hasta de haberse desprendido de su emblemático bigote, hay una herramienta que Néstor de la Iglesia considera irremplazable: la pregunta que todavía falta hacer.