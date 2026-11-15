Son 83 los inscriptos para el próximo Campeonato Estival de midgets

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Estival de Midgets 2026-2027 comienza a tomar forma y crece la expectativa por el regreso de la actividad a la pista. El Club Midgistas del Sur (CMS) dio a conocer la nómina de pilotos inscriptos para disputar una nueva temporada de la tradicional competencia bahiense. Cabe recordar que hoy tendrá lugar la presentación de la temporada en el circuito Héctor Evaristo Plano y al atardecer las pruebas libres.

En total, son 83 los corredores que figuran en el listado oficial, una cifra que anticipa un parque automotor numeroso para el certamen, uno de los principales atractivos del calendario deportivo de la ciudad.

Entre los anotados aparecen Luciano Franchi, Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Matías Oyola, Fernando Saldamando, Esteban Mancini, Jonatan Resola, Carlos Puccinelli, Agustín Colaneri y Sebastián Burgos.

También integran la nómina Fernando Bonivardo, Gabriel Schiebelbein, Kevin Altamirano, Juan Cruz Rodríguez, Exequiel Roth, Eros Paglialunga, Juan Todino, Agustín Pérez Meler, Braian Dupont, Javier Rey, Lucas Grill y Joaquín Andrade entre los mejores rankeados.

El listado reúne a numerosos pilotos que buscarán ser protagonistas de una temporada que promete una intensa competencia, con representantes de distintas generaciones y apellidos de reconocida trayectoria dentro de la categoría.

También aparecen otros destacados corredores que prometen mezclarse con los de punta: Gustavo Cutini, Joaquín García López, Martín Zabalegui, Luciano Torres, Gonzalo Brezina, Gastón Petracci, Nicolás Montanari, Brian López, Javier Rouaix, Nicolás Palma, Rodrigo Perugini, Fernando Caputo y Cristian Nápoli, entre otros.

Así, el Campeonato Estival 2026-2027 da uno de sus primeros pasos hacia una nueva edición, que volverá a convocar a los seguidores del midget, una de las disciplinas más representativas del automovilismo de Bahía Blanca y la región.