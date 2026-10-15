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Ahora se filtró un video del abusador Del Valle haciendo gimnasia en la cárcel
Sigue preso por incumplir con los deberes de asistencia familiar. Las imágenes se suman a la foto exclusiva publicada por La Brújula 24.
Nuevos videos a los que accedió La Brújula 24 muestran cómo transcurren los días de Alberto Martín Del Valle en la cárcel de Saavedra, donde permanece detenido desde comienzos de septiembre, luego de haber sido capturado tras casi 15 años prófugo.
Las imágenes se suman a la primera fotografía publicada en exclusiva por este diario digital días atrás, en la que se lo podía observar dentro del establecimiento penitenciario, donde suele pasar parte de su tiempo leyendo la Biblia y vistiendo indumentaria de la Selección argentina.
En esta oportunidad, los registros permiten conocer otros momentos de su vida cotidiana: se lo puede ver almorzando, tendiendo ropa y realizando ejercicios físicos dentro de las instalaciones del penal.
El nuevo material amplía la información sobre las condiciones en las que permanece alojado Del Valle, cuya situación judicial volvió a generar repercusiones luego de su detención, concretada el pasado 23 de agosto en Florencio Varela.
Tras su captura, el hombre permaneció algunos días en la comisaría de Coronel Pringles, hasta que fue trasladado a la unidad penitenciaria de Saavedra.
Actualmente, Del Valle continúa privado de su libertad por una causa vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, expediente en el que la Justicia convirtió su detención en prisión preventiva.
Su permanencia en prisión, por lo tanto, no responde a la investigación por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa que había motivado su búsqueda durante casi una década y media.
En esa causa, iniciada en Puan, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal por prescripción y dispuso su sobreseimiento.
La investigación original había comenzado después de que su hijastra, que tenía 11 años, quedara embarazada. Una prueba genética estableció una probabilidad del 99,99% de que Del Valle fuera el padre del bebé. También se investigó un presunto intento de interrumpir aquel embarazo.
Pese al sobreseimiento en ese expediente, Del Valle no recuperó la libertad debido a la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
En paralelo, la Justicia abrió otra línea de investigación relacionada con presuntos delitos económicos y posibles testaferros, para determinar cómo logró mantenerse durante tantos años mientras permanecía prófugo y si recurrió a terceras personas para realizar operaciones o movimientos patrimoniales.
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