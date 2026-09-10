Del Valle: investigan una nueva causa por delitos económicos y posibles testaferros

En las próximas horas se formalizará una nueva causa contra Alberto Martín Del Valle, vinculada a presuntos delitos económicos y al entramado que le habría permitido sostenerse durante casi 15 años mientras permanecía prófugo.

La nueva línea de investigación apunta a determinar cómo adquirió bienes, cómo se movió económicamente y quiénes lo asistieron durante ese período. En ese marco, la Justicia sigue de cerca a algunas personas que habrían actuado como testaferros o prestanombres.

Del Valle, de 56 años, permanece detenido por una causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, vinculada a una deuda de cuota alimentaria. Días atrás, el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Alberto Manzi, le negó la excarcelación al considerar que existía riesgo de fuga.

Su situación judicial volvió a tomar repercusión luego de que el juez Guillermo Mércuri declarara prescripta la causa por abuso sexual agravado y tentativa de aborto iniciada en Puan, expediente en el que Del Valle tenía pedido de captura desde 2012. Sin embargo, esa decisión no derivó en su libertad, ya que continuó preso por la causa alimentaria.

Ahora, el foco también está puesto en el circuito económico que le habría permitido mantenerse oculto. Según se investiga, una persona muy allegada a Del Valle realizaba compras a través de Mercado Libre, y en ese listado aparecen productos que llamaron la atención de los investigadores.

Entre los elementos detectados figuran 20 unidades de moldes pizzeros, un kit integral para longaniza, tripas para embutidos, discos de PVC para embutir chorizos y salchichas, ganchos choriceros, embudos, fundas de asiento para un Peugeot 405, dos biblias, energizante sexual y gotas vinculadas al aumento de testosterona masculina.

Para los investigadores, ese tipo de operaciones resulta relevante porque permitiría reconstruir parte de la vida cotidiana y económica de Del Valle mientras permanecía fuera del alcance de la Justicia. La hipótesis es que algunas compras habrían sido hechas a nombre de terceros, aunque los productos estarían destinados a él.

En el expediente, cada elemento puede sumar para establecer si hubo personas que colaboraron con su permanencia en la clandestinidad o facilitaron movimientos económicos bajo otros nombres.

Mientras tanto, Del Valle seguirá detenido por la causa de deudor alimentario, al tiempo que se abre un nuevo frente judicial que podría complicar aún más su situación.