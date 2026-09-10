Destacada A
Del Valle: investigan una nueva causa por delitos económicos y posibles testaferros
La Justicia analiza cómo se sostuvo durante casi 15 años prófugo. La causa por deudor alimentario es la que hoy lo mantiene detenido.
En las próximas horas se formalizará una nueva causa contra Alberto Martín Del Valle, vinculada a presuntos delitos económicos y al entramado que le habría permitido sostenerse durante casi 15 años mientras permanecía prófugo.
La nueva línea de investigación apunta a determinar cómo adquirió bienes, cómo se movió económicamente y quiénes lo asistieron durante ese período. En ese marco, la Justicia sigue de cerca a algunas personas que habrían actuado como testaferros o prestanombres.
Del Valle, de 56 años, permanece detenido por una causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, vinculada a una deuda de cuota alimentaria. Días atrás, el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Alberto Manzi, le negó la excarcelación al considerar que existía riesgo de fuga.
Su situación judicial volvió a tomar repercusión luego de que el juez Guillermo Mércuri declarara prescripta la causa por abuso sexual agravado y tentativa de aborto iniciada en Puan, expediente en el que Del Valle tenía pedido de captura desde 2012. Sin embargo, esa decisión no derivó en su libertad, ya que continuó preso por la causa alimentaria.
Ahora, el foco también está puesto en el circuito económico que le habría permitido mantenerse oculto. Según se investiga, una persona muy allegada a Del Valle realizaba compras a través de Mercado Libre, y en ese listado aparecen productos que llamaron la atención de los investigadores.
Entre los elementos detectados figuran 20 unidades de moldes pizzeros, un kit integral para longaniza, tripas para embutidos, discos de PVC para embutir chorizos y salchichas, ganchos choriceros, embudos, fundas de asiento para un Peugeot 405, dos biblias, energizante sexual y gotas vinculadas al aumento de testosterona masculina.
Para los investigadores, ese tipo de operaciones resulta relevante porque permitiría reconstruir parte de la vida cotidiana y económica de Del Valle mientras permanecía fuera del alcance de la Justicia. La hipótesis es que algunas compras habrían sido hechas a nombre de terceros, aunque los productos estarían destinados a él.
En el expediente, cada elemento puede sumar para establecer si hubo personas que colaboraron con su permanencia en la clandestinidad o facilitaron movimientos económicos bajo otros nombres.
Mientras tanto, Del Valle seguirá detenido por la causa de deudor alimentario, al tiempo que se abre un nuevo frente judicial que podría complicar aún más su situación.
Del Valle: investigan una nueva causa por delitos económicos y posibles testaferros
Dan de alta al joven que había sido prendido fuego en Villa Rosario
Causa Aduana: Munafó se negó a declarar
Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela
Una tenista argentina se retiró a los 17 minutos de un partido en el US Open y recibió una sanción
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Conductora de Uber chocó a dos autos estacionados y se fue caminando
-
Noticias B15 horas ago
Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico
-
Noticias B16 horas ago
El Gobierno analiza sancionar a empresas de pesca que operen sin permiso en Malvinas
-
Noticias B16 horas ago
"Podría matar a todos los humanos": la alarma que encendió un extrabajador de una empresa de IA
-
Noticias B22 horas ago
Comenzaron las tareas de mantenimiento en el puente Bailey de la Ruta 3: hay tránsito asistido
-
El Tiempo4 horas ago
Se viene un jueves con una importante amplitud térmica en la ciudad
-
Destacada C3 horas ago
Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja
-
Destacada B1 hora ago
Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela