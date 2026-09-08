La Justicia negó excarcelación de Del Valle: creen que se va a escapar

El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del magistrado Alberto Manzi, le negó la excarcelación a Alberto Martín Del Valle, quien permanece detenido en el marco de una causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, vinculada a una deuda de cuota alimentaria.

La defensa del hombre de 56 años había solicitado que pudiera recuperar la libertad mientras continúa el proceso, aunque el planteo fue rechazado ante la existencia de un posible riesgo de fuga.

Del Valle se encuentra actualmente alojado en la Unidad Penal de Saavedra, adonde fue trasladado el pasado 2 de septiembre después de permanecer varios días detenido en la comisaría de Coronel Pringles.

Su situación judicial adquirió fuerte repercusión durante las últimas semanas. El hombre fue detenido el 23 de agosto en Florencio Varela, después de permanecer prófugo durante casi 15 años en el marco de otra causa iniciada en Puan, en la que estaba acusado de abuso sexual agravado y tentativa de aborto. Tenía pedido de captura desde 2012.

Según se informó tras su captura, durante el tiempo que permaneció prófugo habría utilizado otras identidades para evitar ser localizado. La detención fue concretada por efectivos de la DDI de Dolores después de una investigación que se había intensificado durante las semanas previas.

Sin embargo, el 28 de agosto, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida por prescripción la acción penal correspondiente a los delitos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y dispuso el sobreseimiento de Del Valle en ese expediente.

Esa decisión no significó su liberación. Del Valle continuó privado de su libertad debido a que permanecía vigente la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, expediente que ahora vuelve a quedar en el centro de la escena tras el rechazo del pedido de excarcelación.

La defensa ya había intentado anteriormente conseguir su libertad mediante un habeas corpus, presentado cuando todavía se discutía la situación de la causa iniciada en Puan. La Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó aquel planteo y pidió que se definiera con celeridad la situación procesal del detenido.

Ahora, con la causa por delitos contra la integridad sexual declarada prescripta, Del Valle continuará detenido por el expediente vinculado a la cuota alimentaria, luego de que la Justicia considerara que existen elementos para sostener un eventual peligro de fuga y rechazara concederle la excarcelación.