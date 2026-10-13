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Exclusivo: así pasa sus días el abusador Del Valle en la cárcel de Saavedra
Permanece detenido por una causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Allí, pasa gran parte de las jornadas leyendo la Biblia y suele vestir indumentaria de la Selección.
El abusador Alberto Martín Del Valle permanece alojado en la cárcel de Saavedra y, según pudo saber La Brújula 24, pasa buena parte de sus días leyendo la Biblia y vistiendo ropa de la Selección argentina.
Las imágenes a las que accedió esta redacción muestran al hombre dentro del penal, en momentos de descanso y lectura. En una de ellas aparece tomando mate y, en otra, sentado sobre una cama con un ejemplar de la Biblia abierto.
Del Valle fue trasladado a Saavedra a comienzos de septiembre, luego de permanecer algunos días en la comisaría de Coronel Pringles mientras la Justicia buscaba un lugar de alojamiento definitivo.
Actualmente continúa privado de su libertad por una causa vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En ese expediente, la Justicia convirtió en prisión preventiva su detención, por lo que su permanencia en el penal no depende de la causa por abuso sexual que originó su captura.
Ese expediente, iniciado en Puan, tuvo un desenlace distinto. El juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida por prescripción la acción penal por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y dispuso el sobreseimiento de Del Valle por esos hechos.
La investigación original se había iniciado luego de que su hijastra, que tenía 11 años, quedara embarazada. Una prueba genética determinó con una probabilidad del 99,99% que Del Valle era el padre del bebé. Además, se investigó un intento de interrumpir ese embarazo.
Del Valle había sido detenido el 23 de agosto en Florencio Varela, después de permanecer prófugo durante casi 15 años. Su captura volvió a poner en primer plano una discusión judicial que terminó con la declaración de prescripción de la causa principal.
Pese a esa resolución, no recuperó la libertad. La causa por alimentos se mantuvo activa y fue la que finalmente sostuvo su detención.
En paralelo, la Justicia abrió además una nueva línea de investigación sobre presuntos delitos económicos y posibles testaferros, con el objetivo de determinar cómo logró sostenerse durante tantos años mientras permanecía prófugo y si utilizó a terceros para realizar compras o movimientos a su nombre.
Mientras esas actuaciones continúan, Del Valle sigue alojado en Saavedra. Allí, de acuerdo con la información a la que accedió este medio, pasa buena parte de las horas leyendo la Biblia y con una rutina alejada de la exposición pública que rodeó su captura y las posteriores definiciones judiciales.
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