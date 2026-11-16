El debate por las PASO esconde "eliminar el debate presidencial", advirtió Alberto Assef

El exdiputado Alberto Asseff (Partido Nacionalista Constitucional - UNIR) analizó el escenario político en torno a la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó algunos aspectos de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, especialmente la propuesta de terminar con la obligatoriedad de los debates presidenciales.

En diálogo con Germán Sasso durante el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, el dirigente afirmó una existen argumentos atendibles para suspender o derogar las elecciones primarias, pero advirtió que el proyecto contempla otras modificaciones que no han tenido una discusión pública suficiente.

"Yo fui uno de los que promovió el proyecto de ley del debate presidencial obligatorio, porque consideré que enriquecía el voto, que le daba muchísimo más poder al ciudadano", recordó.

En ese sentido, fue contundente al referirse a la intención del oficialismo de eliminar esa exigencia: "Para mí es un disparate, por supuesto".

Asseff explicó que los debates permiten que los ciudadanos conozcan directamente las propuestas de quienes aspiran a gobernar, especialmente en un contexto de creciente rechazo hacia la actividad política. "En un país donde la política tiene un alto grado de rechazo y la ciudadanía no está atenta a los vaivenes de la política, llega el momento de votar y por lo menos tiene que escuchar y ver en vivo y directo a los candidatos, para saber por quién vota y para qué vota", argumentó.

Las PASO y la incertidumbre electoral

Respecto de la posible eliminación de las primarias, Asseff señaló que el Gobierno plantea tres argumentos principales: el costo económico de su realización, la escasa utilización del mecanismo para definir candidaturas dentro de los partidos y la extensión de las campañas electorales.

El exlegislador reconoció que comparte especialmente el último fundamento, debido a las consecuencias que puede tener un calendario electoral prolongado sobre la administración nacional. "Cómo afecta la gestión del Gobierno, cómo extiende la campaña, cómo genera incertidumbre, cómo lesiona la confianza de los actores financieros y económicos, cómo se postergan las inversiones", enumeró.

También consideró que los meses que separan las primarias de las elecciones generales pueden generar dificultades políticas y económicas.

Sin embargo, advirtió que el oficialismo todavía no tendría garantizados los votos necesarios en el Senado para avanzar con la iniciativa. "El Gobierno dice que sí, pero la verdad que no están los votos, porque hay varios senadores nacionales de la llamada oposición dialoguista que siguen estando en desacuerdo con la derogación, incluso con la suspensión", sostuvo.

Según explicó, ante las dificultades para conseguir apoyos parlamentarios, la Casa Rosada podría abandonar la propuesta de derogación definitiva y aceptar una suspensión para las elecciones de 2027.

El papel de Bullrich y las negociaciones políticas

Consultado sobre quién debe asumir la responsabilidad de conseguir los votos, Asseff apuntó a la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta, pero también mencionó las gestiones del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales. "En principio, la responsable es la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, porque se supone que la jefa de la bancada de una de las cámaras del Congreso, donde está radicado un proyecto de ley, es la primera responsable", explicó.

De todas maneras, señaló que las negociaciones con los gobernadores también resultan determinantes para intentar destrabar el tratamiento parlamentario. "Los gobernadores en general apoyan la suspensión o la eliminación de las PASO, pero no se sabe hasta qué punto tienen influencia en los diputados y senadores que corresponden a sus provincias", manifestó.

Por ese motivo, consideró que el resultado de las conversaciones todavía es incierto.

La advertencia sobre el financiamiento de los partidos políticos

Otro de los puntos que despertó preocupación en el exdiputado fue la modificación del sistema de financiamiento electoral. Asseff aseguró que la reforma contempla una fuerte reducción de los aportes estatales a los partidos políticos y una mayor participación de empresas y sectores privados en el sostenimiento de las campañas.

"Prácticamente el poco apoyo financiero público para los partidos políticos se deja casi en cero y se abre la oportunidad para que las grandes corporaciones económicas, las grandes empresas y los sectores privados hagan aportes casi sin límites", advirtió.

Si bien reconoció que puede discutirse la conveniencia de que el Estado financie a las agrupaciones políticas, alertó sobre las posibles consecuencias de depender excesivamente del dinero privado. "¿No significa esto que los partidos políticos y los candidatos, sobre todo en una elección presidencial, son en definitiva rehenes de los capitales que apoyan su candidatura? Porque deben devolver favores", planteó.

En ese contexto, mencionó el funcionamiento del financiamiento electoral en Estados Unidos, donde, según señaló, importantes donantes de campañas presidenciales terminan ocupando cargos diplomáticos.

Para Asseff, este tipo de modificaciones requiere una discusión mucho más profunda antes de avanzar con su aprobación. "Hay temas que están en el proyecto que no se han debatido públicamente, ni se tocaron", insistió.

Finalmente, el exdiputado cuestionó que la discusión política se concentre exclusivamente en la continuidad de las PASO mientras otras reformas pasan prácticamente inadvertidas. "Estoy seguro de que la mayoría de la audiencia que está escuchándonos no tiene idea de que esto se está tratando supuestamente en el Senado, porque va junto con el tema de las PASO", concluyó.