Destacada B
Caso Del Valle: "Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción"
El diputado nacional de la UCR, Pablo Juliano, habló en La Brújula 24 sobre el proyecto de Ley Segovia, la causa por alimentos y la nueva investigación por presuntos delitos económicos.
El diputado nacional Pablo Juliano, de la UCR, habló esta mañana en Bahía Hoy, por La Brújula 24, sobre el caso de Alberto Martín Del Valle y cuestionó con dureza el hecho de que la causa por abuso sexual haya sido declarada prescripta luego de que el acusado permaneciera casi 15 años prófugo.
“Esto sacude estructuras. Estos son los casos que mueven el sentido común, que cimenta cualquier noción de derecho, de garantía, de orden público”, sostuvo Juliano, al referirse al impacto que generó la situación judicial del hombre detenido actualmente por una causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
El legislador contó que trabaja junto a Yamila Segovia, hermana de la víctima, en un proyecto que llevará el nombre de Ley Segovia. Según explicó, la iniciativa tiene dos ejes: la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores y la suspensión de la prescripción en los casos en los que el acusado se fuga.
“Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción”, remarcó Juliano. En esa línea, planteó que si un acusado se sustrae del proceso, ese tiempo no puede jugar a su favor al momento de definir si una causa sigue vigente o no.
El diputado también cuestionó la falta de respuesta institucional durante los años en los que Del Valle no fue localizado. “El tipo se fuga, se escapa, no se somete a la ley, no se somete a derecho, se logra esconder 15 años (...) y después es beneficiado por esa huida”, expresó.
En paralelo, en la entrevista se hizo referencia a la nueva línea de investigación que se abriría contra Del Valle por presuntos delitos económicos. La hipótesis apunta a determinar cómo se sostuvo durante los años en los que permaneció prófugo y si utilizó a otras personas para hacer compras o movimientos a su nombre.
Según se indicó, la Fiscalía analiza compras realizadas por Mercado Libre a través de una mujer de su entorno. Entre los elementos detectados aparecen productos vinculados a la elaboración de embutidos, como kits para longaniza y ganchos choriceros, además de biblias y otros artículos.
Juliano también se refirió a la causa por alimentos, que es la que hoy mantiene detenido a Del Valle. “La violencia económica es real. La sentís en los huesos. Hoy Del Valle está preso por deudor alimentario. Bueno, es un delito”, sostuvo.
Para el diputado, el caso debe llegar a instancias superiores y marcar un precedente. En ese sentido, señaló que la Suprema Corte bonaerense debería revisar lo ocurrido y generar una interpretación que impida que el paso del tiempo beneficie a quien estuvo prófugo.
“Tenemos que dejarlo en cana porque falló el sistema”, afirmó Juliano, al señalar que la respuesta institucional debe contemplar no solo el expediente puntual, sino también el mensaje que deja el caso para otras víctimas y para futuras investigaciones.
El legislador insistió en que la Ley Segovia no podrá aplicarse retroactivamente al caso Del Valle, pero sí puede evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Para que esto no ocurra tienen que cambiar la ley”, remarcó.
Fuerte operativo de Prefectura: investigan a una organización vinculada con drogas y armas
Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas
Secuestran cocaína durante un operativo en Médanos: hay un detenido
Las apuestas del verano: TV y teatro se preparan para 2027
Caso Del Valle: "Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción"
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
-
Noticias B15 horas ago
La acusan de robar las tarjetas a una conductora de Uber y de hacer compras millonarias
-
Noticias B16 horas ago
La maestra de 87 años que descubrió su vocación al mirar a los ojos de un alumno y nunca más dejó el aula
-
Noticias B6 horas ago
Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital
-
Espectáculos5 horas ago
Vestuarista denuncia a Axel por acoso sexual: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo"
-
Noticias A4 horas ago
Disturbios y detenidos en una pelea vecinal en Villa Miramar
-
Noticias B17 horas ago
Hallazgo histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación británica de Malvinas
-
El Tiempo6 horas ago
Se viene un drástico cambio en las condiciones: llega el frío, junto al viento y la lluvia