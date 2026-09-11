Caso Del Valle: "Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción"

El diputado nacional Pablo Juliano, de la UCR, habló esta mañana en Bahía Hoy, por La Brújula 24, sobre el caso de Alberto Martín Del Valle y cuestionó con dureza el hecho de que la causa por abuso sexual haya sido declarada prescripta luego de que el acusado permaneciera casi 15 años prófugo.

“Esto sacude estructuras. Estos son los casos que mueven el sentido común, que cimenta cualquier noción de derecho, de garantía, de orden público”, sostuvo Juliano, al referirse al impacto que generó la situación judicial del hombre detenido actualmente por una causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El legislador contó que trabaja junto a Yamila Segovia, hermana de la víctima, en un proyecto que llevará el nombre de Ley Segovia. Según explicó, la iniciativa tiene dos ejes: la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores y la suspensión de la prescripción en los casos en los que el acusado se fuga.

“Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción”, remarcó Juliano. En esa línea, planteó que si un acusado se sustrae del proceso, ese tiempo no puede jugar a su favor al momento de definir si una causa sigue vigente o no.

El diputado también cuestionó la falta de respuesta institucional durante los años en los que Del Valle no fue localizado. “El tipo se fuga, se escapa, no se somete a la ley, no se somete a derecho, se logra esconder 15 años (...) y después es beneficiado por esa huida”, expresó.

En paralelo, en la entrevista se hizo referencia a la nueva línea de investigación que se abriría contra Del Valle por presuntos delitos económicos. La hipótesis apunta a determinar cómo se sostuvo durante los años en los que permaneció prófugo y si utilizó a otras personas para hacer compras o movimientos a su nombre.

Según se indicó, la Fiscalía analiza compras realizadas por Mercado Libre a través de una mujer de su entorno. Entre los elementos detectados aparecen productos vinculados a la elaboración de embutidos, como kits para longaniza y ganchos choriceros, además de biblias y otros artículos.

Juliano también se refirió a la causa por alimentos, que es la que hoy mantiene detenido a Del Valle. “La violencia económica es real. La sentís en los huesos. Hoy Del Valle está preso por deudor alimentario. Bueno, es un delito”, sostuvo.

Para el diputado, el caso debe llegar a instancias superiores y marcar un precedente. En ese sentido, señaló que la Suprema Corte bonaerense debería revisar lo ocurrido y generar una interpretación que impida que el paso del tiempo beneficie a quien estuvo prófugo.

“Tenemos que dejarlo en cana porque falló el sistema”, afirmó Juliano, al señalar que la respuesta institucional debe contemplar no solo el expediente puntual, sino también el mensaje que deja el caso para otras víctimas y para futuras investigaciones.

El legislador insistió en que la Ley Segovia no podrá aplicarse retroactivamente al caso Del Valle, pero sí puede evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Para que esto no ocurra tienen que cambiar la ley”, remarcó.