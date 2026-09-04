Sin límites, Del Valle rechaza ser incluido en el registro de abusadores: "Violan mis derechos humanos"

Alberto Martín Del Valle volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de instruir a sus abogados para que cuestionen una orden que dispone la incorporación de su ADN al registro nacional vinculado con delitos contra la integridad sexual. "Violan mis derechos humanos", esgrimió.

Según pudo saber La Brújula 24, Del Valle está muy molesto con la medida. Su planteo central es que no tiene una condena firme por abuso sexual y, por ese motivo, sostiene que no se cumplirían los requisitos legales para que su perfil genético quede incorporado a esa base de datos.

La ofensiva también alcanza a los medios de comunicación. Del Valle dio indicaciones para enviar cartas documento con el objetivo de que dejen de identificarlo públicamente como “violador”, amparándose precisamente en la ausencia de una sentencia condenatoria firme. Su defensa reclama que se respete la situación procesal definida por la Justicia.

Del Valle había sido detenido el 23 de agosto, después de permanecer prófugo durante casi 15 años. Sobre él pesaba una orden de captura desde febrero de 2012 en una investigación por abuso sexual con acceso carnal agravado y aborto en grado de tentativa, en la que la víctima era su hijastra, que tenía 11 años al momento de los hechos investigados.

Sin embargo, tras su captura, la Justicia terminó declarando extinguida por prescripción la acción penal y dispuso su sobreseimiento en esa causa. La decisión generó una fuerte reacción entre familiares y allegados de la víctima, que incluso realizaron una manifestación frente a la comisaría de Coronel Pringles, donde Del Valle estuvo alojado.

Pese al cierre de la investigación por los delitos sexuales, Del Valle continuó privado de su libertad por una causa vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Posteriormente fue trasladado desde Coronel Pringles a la Unidad Penal de Saavedra.

Ahora, mientras permanece detenido por ese expediente, abrió un nuevo frente judicial para intentar impedir que su ADN sea incorporado al registro y para cuestionar la forma en la que es mencionado públicamente a raíz de la causa que motivó su extensa búsqueda.