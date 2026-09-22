Recapturan al segundo fugado de la cárcel de Saavedra

Uno de los dos internos que se había escapado de la Unidad Penal N° 19 de Saavedra fue recapturado durante la mañana de este martes en una zona rural de esa localidad.

Se trata de Miguel Ángel Moreno Ceballos, quien fue localizado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense que participaba del operativo desplegado desde la noche del lunes.

La novedad fue comunicada alrededor de las 6.50 por la comisaría Segunda de Saavedra al Centro de Despacho de Coronel Suárez.

Según la información oficial, Moreno Ceballos fue hallado en un sector rural de la jurisdicción por efectivos pertenecientes a la propia Unidad Penal N° 19.

La búsqueda se había iniciado durante la noche del lunes, luego de que se detectara la fuga de dos presos del establecimiento penitenciario.

A partir de ese momento, el Servicio Penitenciario activó un amplio operativo y dio aviso a las dependencias policiales de Saavedra y localidades cercanas para intentar localizar a los evadidos.

En esa cárcel no se registraba una fuga desde mayo de 2025, cuando logró escapar Iván Ariel Mendoza Vallejos, quien posteriormente también fue recapturado.