Dos presos se escaparon de la cárcel de Saavedra

Una intensa búsqueda se desplegó la noche de este lunes para recapturar a dos presos que se escaparon de la cárcel de Saavedra (Unidad Penal N.º 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense).

El Servicio Penitenciario trabaja para localizar a los evadidos y dio parte a la policía de la ciudad y zonas cercanas para activar la búsqueda.

En este recinto carcelario no se producía una fuga desde mayo de 2025, cuando se evadió el peligroso delincuente Iván Ariel Mendoza Vallejos, quien fue recapturado tiempo después.