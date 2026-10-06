Testigo afirma que el conductor esquivó una camioneta antes de chocar contra el jardín

Un testigo directo del accidente ocurrido frente al Jardín de Infantes Nº 929, en el barrio Don Bosco, contó cómo fue la maniobra que terminó con un Peugeot 307 incrustado contra el establecimiento y aseguró que el impacto pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes en Bouchard al 2500, cuando un Peugeot 307 conducido por Estaban Enrique Briones, de 54 años, impactó contra una de las columnas del jardín y provocó importantes daños estructurales. No hubo personas lesionadas.

“Ambos circulaban rápido. Yo iba justo atrás de la camioneta Volkswagen Taos blanca cuando vi que el Peugeot, para no chocársela, la esquivó y se metió contra el jardín”, relató Juan Carlos, el hombre que presenció la secuencia.

Según su versión, el conductor del Peugeot intentó evitar una colisión frontal con la camioneta y perdió el control del vehículo durante la maniobra. “De milagro no volcó. El auto se elevó y terminó contra el frente del establecimiento”, describió.

El testigo también señaló que, de acuerdo con lo que pudo observar, la camioneta que circulaba por la derecha tenía prioridad de paso.

Tras el impacto, se acercó inmediatamente para asistir a los ocupantes del Peugeot. Allí advirtió que Briones estaba acompañado por una joven de alrededor de 19 años, a quien identificó como su hija.

“Me bajé a asistirlo y ahí vi que el conductor estaba acompañado de su hija, que tenía un ataque de nervios. Cuando vi que estaban bien, me retiré y empezó a juntarse mucha gente”, explicó.

El hombre remarcó además la violencia del impacto y consideró determinante el funcionamiento de los sistemas de seguridad del vehículo. “Si no se activaba el airbag, creo que estábamos hablando de otra cosa”, sostuvo.

Como consecuencia del choque, parte de la mampostería cayó sobre el automóvil y otros sectores de la estructura debieron ser retirados posteriormente porque habían quedado comprometidos. También se cortaron preventivamente los servicios de gas y electricidad.

Las clases fueron suspendidas este martes mientras Infraestructura Escolar realiza un relevamiento de los daños. La presidenta del Consejo Escolar, Marina Sol Cano, indicó que el objetivo es garantizar las condiciones de seguridad y retomar la actividad presencial “cuanto antes”.

La directora del establecimiento realizará además la denuncia correspondiente y se evaluará si los costos de las reparaciones deberán ser afrontados por el responsable del accidente.