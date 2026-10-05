Un auto terminó incrustado en un Jardín de Infantes del barrio Don Bosco

Un auto impactó la noche de este lunes contra un Jardín de Infantes 929 en el barrio Don Bosco, causando daños a la estructura, sin que se reportaran personas lesionadas.

Se trata de un Peugeot 307 de color negro que chocó contra el centro educativo ubicado en Bouchard al 2500. El conductor fue identificado como Estaban Enrique Briones, de 54 años.

De acuerdo con la información preliminar, Briones habría realizado una mala maniobra y terminó colisionando contra una de las columnas del lugar. Parte de la mampostería terminó sobre el auto, pero el conductor no sufrió lesiones.

No había niños en el lugar al momento del hecho y las autoridades del centro educativo tomaron contacto con el conductor para tramitar los detalles del seguro. En el lugar trabajó personal de bomberos y Policía Local.